美伊戰事傷荷包！　CRIF示警：4口之家每月要多花7500元

▲中東地緣政治緊張，台灣面高油價考驗。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰事自今年2月28日爆發以來，即將進入第四週，儘管美伊雙方皆表達有意推動和談，CRIF表示，只要衝突尚未止息，其所帶來的外溢效應，仍將持續牽動台灣四大重要面向，包括油價走勢、能源供應穩定、台灣匯率波動，以及民生物價波動，報告中指出，家庭整體財務將因此承受衝擊，民眾的資產購買力下降，總支出增加：一個4口之家每月開銷將實質增加5000元至7500元。

CRIF最新報告指出，中東情勢緊張，短期內台灣將面臨採購成本上揚、國際物流受阻等經濟壓力；但從長遠來看，這也是推動台灣能源來源多元化、全球化布局、強化台美能源安全協作的重要時機。

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中東地緣政治緊張，國際油價每桶漲至百美元大關，CRIF認為，目前台灣正處於「能源存量」與「物價壓力」的黃金交叉點，台灣所面臨的挑戰，並非單純「沒有油」，而是「價格上漲且供應速度減緩」，因此，電力調度的緊急應變能力與民生物價可能面臨的全面衝擊，其現況與未來發展均值得各界持續關注。

隨著荷姆茲海峽遭到封鎖，卡達供應台灣的天然氣船（約占進口總量的12%）無法準時抵台，台灣天然氣供應調度壓力明顯升高。當前情勢不僅反映能源供應鏈面臨的不確定性，也對整體電力調度與備援能力提出更高要求，包括各類電源的彈性調配、備轉能力維持，以及相關營運成本上升等挑戰。

能源價格高漲、台幣走弱形成的「雙重打擊」，已不僅是金融層面的問題，更是直接衝擊民眾荷包的實體經濟議題。由於台灣進口原油與天然氣均以美元計價，當國際油價從 每桶80美元攀升至120美元，同時，戰爭引發全球避險情緒升溫，資金流向美元，台幣從31貶至32.5時，同樣的一桶油，台灣企業將同時承受「油價漲幅 」與「匯率貶幅」的加乘效應，自開戰以來，台幣實質購買力已縮水約 3%至5%，進一步推升國內輸入型通膨壓力。

開戰至今，油價上漲的影響已逐步由煉油端傳導至零售通路，民生物價面臨一定上行壓力，以生鮮配送為例，因現行油價平穩機制僅針對零售油價，大宗物流用油（柴油）成本已推升外送與快遞的燃油附加費，每筆訂單約增加 5至10 元。此外，受空運與海運附加費調漲影響，進口食材成本同步墊高，進口牛肉、乳製品及水果等商品，在超市通路的售價已出現約8%至12%的漲幅。

若戰事再次升高，未來兩至四周內，連鎖餐飲業是否掀起新一波漲價潮，將成為重要觀察指標，預期4月起，大型連鎖餐飲業者將因食材與運輸成本雙雙上升，啟動新一波約5%至10%的價格調整；另一方面，衛生紙、洗滌劑等民生必需品，因屬石化下游產品，其原料如紙漿、界面活性劑與包材如塑膠等成本在兩周內跳升，預期通路促銷活動將隨之減少。

此外，運輸成本在終端市場的反映亦值得持續關注。國內宅配與物流業者已研議調高燃油附加費，預期將直接推升網購與生鮮配送成本。若油價未能在短期內明顯回跌，消費者自4月起恐將感受到明顯壓力。若國際油價維持在每桶120美元以上，航空票價中的燃油附加費或將出現每張票500元至1,000元的漲幅。

台灣雖為出口導向經濟體，但同時高度仰賴進口能源。隨結匯需求激增，中油與台塑化為搶購美國或澳洲的替代油源，勢必得在匯市大舉拋售台幣、買進美元，進一步削弱匯率支撐力。同時，能源進口支出大幅增加將侵蝕台灣原有的貿易順差。當順差縮小，台幣匯率可能面臨較大波動壓力，後續走勢仍需密切觀察。

為穩定台幣匯率，中央銀行正面臨高度壓力。一方面，若為阻止台幣過快貶值，央行可能動用外匯存底進場干預匯市，以避免匯率走貶導致油價調漲。另一方面，若台幣貶幅過深，導致國內消費者物價指數（CPI）攀升，央行亦可能被迫於下一季採取升息措施，這對房貸族與企業貸款來說，是能源之外的另一項沉重負擔。若央行為了抗通膨而升息半碼至一碼（0.125% - 0.25%），以 1,000萬房貸計算，每月利息約多支出1,000元至2,000元。此外，家庭整體財務也將承受衝擊，資產購買力下降，總支出增加：一個四口之家每月開銷將實質增加5,000元至7,500元。

