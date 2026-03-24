鴻海恐跌到160元？投資網紅揭「1大警訊」：這種跌可能只是開始

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

近期在外資持續提款下，大型權值股明顯熄火，其中，財報表現亮眼的鴻海，股價也難逃回檔壓力，跌破200元大關。投資網紅葉育碩直言，這波下跌本質就是財報、毛利不如預期，若之後法說、訂單、毛利率沒有明顯改善，「那這種跌，很可能不是結束，只是開始。」

投資網紅葉育碩在粉專發文，鴻海這一波修正，本質上就是財報與毛利率不如預期。尤其在去年第四季財報低於市場預期後，股價並非只是短暫震盪，而是一路轉弱，盤勢表現更直接，「年線197元直接灌破，下一個支撐在2年線194.5元」，不排除一路跌到160元。

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老問題沒變 營收大但毛利很薄

很多人問「基本面不是還在嗎？」但他認為，問題從來不只是有沒有題材，而是市場願不願意買單，鴻海最大的老毛病是「營收很大，毛利很薄」；在景氣良好時影響不大，一旦環境出現變化，獲利能力就容易被放大檢視，「這次財報就是答案。」

葉育碩提到，這次財報讓市場出現一個很現實的質疑，「AI伺服器真的比較賺嗎？還是只是另一個看起來很大，但其實不賺的生意？」甚至有人質疑，表現會不會比iPhone還低，「畢竟當初是因為iPhone毛利太低，所以對AI伺服器抱持著能拉高毛利的希望。」他指出，若這件事成真，原本被視為成長題材的焦點，就會變成「規模放大但利潤沒跟上」。

鴻海後續法說、訂單、毛利率是關鍵

葉育碩坦言，AI伺服器雖被視為未來發展方向，但目前仍在轉型階段，利潤還沒完全跟上，「市場最殘酷的地方在這裡，它會先炒夢，但最後一定回來看數字。」葉育碩認為，股價跌破年線不只是技術面轉弱，而是信心開始動搖，「如果後面法說、訂單、毛利率沒有明顯改善，那這種跌，很可能不是結束，只是開始。」

他表示，與先前250元相比，目前190元的價格對投資人而言，已具備存股吸引力，很多人想趁機撿便宜，「但要想一件事：你撿的是被錯殺，還是只是『回到合理價』？」「市場不會因為你覺得便宜就停手，只會在你開始懷疑自己的時候，再補一刀。」