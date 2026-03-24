快訊／台股收跌110.26點　台積電持平至1810

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌110.26點，以32612.24點作收，跌幅0.34％，成交量6643.52億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲340.39點開出，指數開高走低，盤中最高達33361.46點，最低32434.54點，終場收在32612.24點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1810元；鴻海（2317）下跌1元至195元；聯發科（2454）下跌5元至1620元；廣達（2382）上漲1.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌1元至203元。
今天漲幅前5名個股為鈺寶-創（3150）上漲1.6元，漲幅10％；為升（2231）上漲9元，漲幅9.96％；宏齊（6168）上漲2.35元，漲幅9.94％；希華（2484）上漲2.65元，漲幅9.91％；連宇（2482）上漲1.55元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為晶豪科（3006）下跌18元，跌幅10％；汎銓（6830）下跌45.5元，跌幅9.98％；立萬利（3054）下跌7.1元，跌幅9.96％；嘉基（6715）下跌30.5元，跌幅9.92％；映泰（2399）下跌3.4元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鈺寶-創（3150）
|17.6
|▲1.6
|▲10.0％
|為升（2231）
|99.4
|▲9.0
|▲9.96％
|宏齊（6168）
|26.0
|▲2.35
|▲9.94％
|希華（2484）
|29.4
|▲2.65
|▲9.91％
|連宇（2482）
|17.2
|▲1.55
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶豪科（3006）
|162.0
|▼18.0
|▼10.0％
|汎銓（6830）
|410.5
|▼45.5
|▼9.98％
|立萬利（3054）
|64.2
|▼7.1
|▼9.96％
|嘉基（6715）
|277.0
|▼30.5
|▼9.92％
|映泰（2399）
|30.9
|▼3.4
|▼9.91％
資料來源：證交所
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