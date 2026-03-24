快訊／台股收跌110.26點　台積電持平至1810

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌110.26點，以32612.24點作收，跌幅0.34％，成交量6643.52億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲340.39點開出，指數開高走低，盤中最高達33361.46點，最低32434.54點，終場收在32612.24點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1810元；鴻海（2317）下跌1元至195元；聯發科（2454）下跌5元至1620元；廣達（2382）上漲1.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌1元至203元。

今天漲幅前5名個股為鈺寶-創（3150）上漲1.6元，漲幅10％；為升（2231）上漲9元，漲幅9.96％；宏齊（6168）上漲2.35元，漲幅9.94％；希華（2484）上漲2.65元，漲幅9.91％；連宇（2482）上漲1.55元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為晶豪科（3006）下跌18元，跌幅10％；汎銓（6830）下跌45.5元，跌幅9.98％；立萬利（3054）下跌7.1元，跌幅9.96％；嘉基（6715）下跌30.5元，跌幅9.92％；映泰（2399）下跌3.4元，跌幅9.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鈺寶-創（3150） 17.6 ▲1.6 ▲10.0％ 為升（2231） 99.4 ▲9.0 ▲9.96％ 宏齊（6168） 26.0 ▲2.35 ▲9.94％ 希華（2484） 29.4 ▲2.65 ▲9.91％ 連宇（2482） 17.2 ▲1.55 ▲9.9％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶豪科（3006） 162.0 ▼18.0 ▼10.0％ 汎銓（6830） 410.5 ▼45.5 ▼9.98％ 立萬利（3054） 64.2 ▼7.1 ▼9.96％ 嘉基（6715） 277.0 ▼30.5 ▼9.92％ 映泰（2399） 30.9 ▼3.4 ▼9.91％

資料來源：證交所