英特爾執行長陳立武將於電腦展做主題演講　分享新世代運算發展

▲英特爾執行長陳立武將於COMPUTEX 2026發表主題演講。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 主辦單位外貿協會(TAITRA)今日宣布，英特爾執行長陳立武將於全球指標性科技展會COMPUTEX 2026發表主題演講。演講將於6月2日在台北南港展覽館二館7樓舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

隨著AI正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次。他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐AI時代發展所需的基礎設施。

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COMPUTEX 匯聚全球科技領袖、創新者與產業夥伴，共同展示引領未來運算發展的突破性技術。陳立武的主題演講將為與會者帶來產業洞察，分享科技生態系的跨界合作如何加速創新，並為全球企業與開發者開創全新機會。

COMPUTEX Keynote報名預計於4月中旬開放，可鎖定官方網站以取得最新資訊。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。