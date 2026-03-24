台積電爆單卡關！博通喊「產能滿載掐住供應鏈」　連PCB也變新瓶頸

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠博通指出，隨著人工智慧（AI）晶片需求爆發，供應鏈壓力正快速升溫，其中台積電產能已逼近上限，成為限制整體產業發展的關鍵瓶頸。

根據外媒路透社報導，博通實體層產品部門行銷總監Natarajan Ramachandran表示，「我們看到台積電已經觸及產能極限」，並直言若在幾年前，他還會形容台積電產能「近乎無限」，但如今情況已明顯改變。

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他進一步指出，儘管台積電正規劃擴產至2027年，但在2026年前，產能瓶頸仍將對供應鏈形成壓力，甚至出現「卡住（choked）」的情況。

台積電先前也曾在今年1月表示，受AI基礎建設需求大幅攀升影響，先進製程產能持續吃緊。作為全球最大晶圓代工廠，其主要客戶涵蓋Nvidia與Apple等科技巨頭，目前正積極縮小供需缺口。

博通同時指出，供應鏈壓力不僅限於晶片本身，其他關鍵零組件也出現瓶頸。其中，雷射元件供應持續緊張，而印刷電路板（PCB）更成為「意料之外」的限制因素。

Ramachandran透露，無論是台灣或中國PCB廠商，目前均面臨產能不足問題，導致交期拉長，但未進一步點名個別業者。

在供應不確定性升高下，越來越多客戶選擇與供應商簽訂長期合約，以確保產能供應，合約期間甚至長達3至4年。

此一趨勢也獲得三星呼應。該公司日前表示，正與主要客戶洽談延長合約期限至3至5年，以提升供應穩定性，同時降低市場需求波動帶來的風險。