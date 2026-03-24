川普突喊停戰！反指標女神「白銀虧20%全賣出」崩潰：錯了嗎？

▲巴逆逆把手上的白銀都賣出了，結果竟上漲。（圖／翻攝自FB／吃土鋁繩-巴逆逆）



記者施怡妏／綜合報導

國際金價近期波動劇烈，美國總統川普（Donald Trump）23日宣布暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊，並釋出五天緩衝期啟動談判，激勵全球股市反彈。被網友認證的「反指標女神」巴逆逆表示，一抵達日本，打開就看到比特幣上漲的消息，又得知川普暫緩攻擊，傻眼直呼「我的白銀白白虧損20%」。

「反指標女神」巴逆逆23日飛往日本福岡，「剛下飛機川普就TACO了？我的白銀白白停損了？」她透露，當天早上才停損，沒想到當晚7點抵達日本，7點05分夜盤竟漲了1200點，「我今天的停損要成為笑話了嗎……最好給我繼續跌！」

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白銀虧20%全數停損出場

巴逆逆PO出影片，2月27日、28日抵達台灣，當時正好碰上川普釋出「要打仗」的訊息，市場氣氛也隨之緊張。沒想到昨（20日）她到日本，才剛連上網路，就看到比特幣價格上漲，接著又得知川普對外聲稱「都談好了」，雖然看起來伊朗方面表示沒有這件事，但很多時候仍是以川普的說法為準。

「我還能說什麼？」她無奈表示，如果外界要認為是川普事先把計畫告訴她，那她也只能認了，「我也希望他可以早點告訴我他的計畫，那我今天就不用停損了」。她透露，這波操作中，白銀虧了20%左右，最後選擇認賠賣出，「我守銀不對，我這樣賣銀也錯了嗎？」

不過，她認為，整體局勢未必已經真正落幕，建議大家不要太早進場，還是保守一點比較好。

貼文一出，網友紛紛笑喊，「原來是女神離開台灣，難怪噴」、「您真的不開廟嗎？右邊龍柱我捐了」、「妳休息吧，別殘害台股」、「妳幾號回來」、「到底是怎麼做到的？我真的很好奇，一個人可以控制整個戰爭跟股市」、「我們可以一起集資斗內妳補損，拜託先不要亂動」、「我覺得妳這兩個月都先不要碰台股跟美股，放過台灣跟華爾街」、「重點是妳回台灣的時間」。