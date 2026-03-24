台灣出口狂炸32年新高！AI點火　全球貿易版圖大洗牌

▲高雄港第七貨櫃中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）應用全面擴散，帶動全球貿易熱度升溫。根據世界貿易組織（WTO）最新統計，2025年全球出口總值衝上26.3兆美元、年增7.2%，在科技需求強勁帶動下，各國出口同步走揚，台灣更在AI與半導體優勢加持下，出口表現強勢爆發，寫下32年來最佳紀錄。

財政部統計處發布最新資料顯示，中國大陸以14.4%市占穩居全球最大出口國，其次為美國8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%。香港占2.9%，排名第5、大幅前進3名，日本2.8%居第6名、下滑1名；南韓2.7%（7093億美元）排名第8、滑落2名。台灣則以2.4%（約6400億美元）排名第12，一口氣躍升4名，創1994年以來最佳表現。

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進口方面，2025年全球排名中，香港與南韓分列第6與第12名，新加坡第18名；台灣以1.8%占比位居第19名，較前一年小幅下滑1名。不過若合計進出口，台灣整體貿易排名升至全球第15名，年增3名，為2003年以來最佳成績。

財政部觀察出口占比變化，台灣受惠AI商機，在半導體與資通訊供應鏈具關鍵地位，2025年占比較上年提升0.5個百分點，增幅優於主要經濟體。香港與新加坡分別增加0.3及0.1個百分點；反觀中國大陸、美國、德國、日本與南韓，占比則小幅下滑0.1至0.2個百分點。

若與2016年相比，中國大陸與台灣表現最為突出，占比分別提升1.3與0.7個百分點；德國、日本則明顯走弱，降幅各達1.6與1.2個百分點，美國與南韓也分別減少0.7與0.4個百分點，顯示在AI浪潮帶動下，全球貿易版圖正加速重組。