台股怕怕！中東「拖延戰」打亂Q2行情　群益投顧：回測2萬6

▲群益金融集團今日舉辦2026年第二季投資展望說明會，群益金鼎證券總經理李文柱（左三）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）、群益投顧總經理范振鴻（左一）、群益金鼎證券經紀部主管張學菏執行副總裁（右三)、督導資深副總裁馬韶鴻（右二）、資深副總裁林景文（右一）與現場客戶合影。（圖／群益證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於今（24）日舉辦「2026年第二季投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧認為，中東戰事帶動國際油價漲升，通膨升温恐削弱降息力道，對於股市本益比有潛在下修壓力，第二季台股指數區間為31000～34000點，若美伊戰事延遲到6月底結束時，指數區間修正為26000~32000點。

展望第二季，群益投顧對於中東戰事、市場策略觀點以以下三種情境假設：

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美以2月底轟炸伊朗後，戰事變化是全球與台灣第二季金融市場最大變數，擬定投資策略時宜先冷靜判斷戰爭變化、進行情境分析再擬定因應的投資策略。

情境1：若戰爭1-3個月停火達成協議，而且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股恢復原先多頭格局，AI股領軍，2026年底前指數上看40,000點。

情境2：若戰爭能在3-6個月結束或是軍事衝突淡化，而且美國私募信貸問題不擴大，前3個月國際油價高檔震盪，金融市場反應激烈，低點可能出現在第二季，隨著美國啟動降息與期中選舉效應推升股市緩步震盪上漲。

情境3：若戰爭時間超過6個月以上才結束，國際油價衝高引發通膨改變美國利率政策，甚至引發停滯型通膨(滯脹)，中東地區戰火影響全球資金動向，或美國私募信貸問題惡化擴散，股市會轉為空頭市場，第二季大幅下跌後震盪走低，直到第三季才見低點，第四季出現反彈。

預測市場平台Polymarket資料顯示：美伊戰爭於6月底前結束機率達80%，全球股市可望有驚無險；當然國際政治局勢詭譎多變，加上美國、伊朗世仇無解，不能排除未來各種非理性的變數，資金控管可能是最重要的策略。

地緣政治不確定性升溫與美國私募信貸問題導致市場風險偏好下降影響，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則因應系統性風險，當市場急跌時，恐慌性賣壓是相對理想的進場時點；反之，若出現快速反彈則應適度提高出場紀律，此階段操作節奏速度以短週期資金運作為主。

技術面注意多頭時期各天期均線支撐強度，並持續觀察國際市場變數與資金流向，以調整後續操作節奏，建議優先關注成交量相對溫和，但具備投信持續買盤支撐，且股價能維持區間穩定的個股；此類標的通常具備內資防守力道，在市場震盪期間相對抗跌，並於反彈階段具備較佳延續性。

整體而言，今（2026）年可能是多空易位的一年，市場處於震盪交錯階段，操作重點不是預測戰爭結果或點數絕對位置，而是掌握節奏與控制風險，市場資金豐沛，即使美伊戰事曠日廢時，甚至重創全球經濟與企業獲利，但根據新冠疫情、俄烏戰爭、對等關稅…等經驗，投資機會是留給有準備(資金)的人。

