印度推1000億盧比生技計畫　強化製藥自主能力搶攻全球供應鏈

▲印度推1000億盧比生技計畫，目標鎖定搶攻全球供應鏈。（圖／翻攝自X／PIB India，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度政府正加速布局生物製藥產業，以提升在全球醫藥供應鏈中的地位。根據印度新聞局3月發布的國會書面資料，印度將透過「Biopharma SHAKTI」計畫，在未來5年投入約1000億盧比（約12億美元），以強化國內生技研發與製造能力。

該計畫由印度化學與肥料部轄下製藥部門推動，重點涵蓋生物製劑、生物相似藥（Biosimilars）及相關製造體系，並規劃建立約1,000個臨床試驗據點，同時強化藥品監管與審查制度。官方表示，此舉旨在降低對進口醫藥產品的依賴，並提升印度在全球市場的競爭力。

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印度目前已是全球最大學名藥供應國之一，約20%的全球學名藥出口來自印度。然而，在高端生物製藥與創新藥領域，仍高度依賴進口與國際技術。市場分析認為，Biopharma SHAKTI計畫顯示印度正試圖向價值鏈上游移動，從成本導向製造轉向研發與創新導向。

此一政策發布時機，正值全球醫藥供應鏈重組之際。新冠疫情期間，多國暴露對單一來源依賴的風險，促使各國加快建立在地或多元化供應體系。印度擴大生技投資，被視為爭取更多國際訂單與合作機會的重要策略。

此外，印度政府也同步推動產學合作與人才培育，包括透過國家藥品教育與研究機構（NIPER）強化研發能量。熟悉印度政府事務人士表示，若相關基礎建設與監管改革能如期落實，印度在疫苗、生物製劑及臨床試驗服務等領域的國際能見度可望進一步提升。

市場人士認為，印度未來政策執行成效將是影響其能否真正晉升為全球生技強權的關鍵，如果能克服研發能力、法規效率及資本投入規模等挑戰，縮小與美國及歐洲主要生技市場的差距勢必可期。