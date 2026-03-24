中信009819鎖定算力、電力兩投資主軸　4／7開募

▲中信009819於4月7日開募。（圖／中信投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

生成式AI熱潮蔓延，但隨著各式嶄新應用推陳出新，科技巨頭也發現AI相關基礎建設「跟不上」的事實，開始大力投資，中國信託投信瞄準此趨勢，推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）將於4月7日至10日展開募集，搭配中信既有的半導體ETF與電池儲能ETF，組成全方位「AI投資艦隊」，為投資人領航AI爆發商機。

009819經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下，數據中心處於供不應求狀態。

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「能算、能記」還不夠，還得「能傳」。陳雯卿指出，近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到「AI幻覺」，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使得搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。雖然AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。

此外，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。特斯拉執行長馬斯克也曾預言，繼晶片短缺後，市場將面臨變壓器與電力的短缺。

對此，陳雯卿指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。根據摩根大通（JP Morgan）預測 ，未來5年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來5年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

中國信託投信指出，009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom），還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、美國最大核電廠營運商星座能源（Constellation Energy），以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等潛力群星。