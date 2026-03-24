快訊／群創南科廠賣了！　矽品砸63.25億接手

▲群創光電。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

面板廠群創（3481）今日公告處分位於南科之廠房及附屬設施，交易金額達新台幣63.25億元，預計可認列處分利益約58億元，將用於充實營運資金及支應未來發展需求。

根據公告，群創本次處分標的為位於台南市新市區新科段58-0地號之廠房及相關附屬設施（台南市新市區環西路二段2號），建物面積約139,168.11平方公尺（約42,098.35坪）。

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根據公告，群創交易對象為矽品精密工業股份有限公司。本次交易總金額為63.25億元，採議價方式進行，價格為未稅金額，不過矽品此次出價高於鑑價，惟兩家公司皆表明此價格參考專業估價報告及市場行情訂定。



群創公告中指出，此交易由華淵不動產估價師事務所估價金額新台幣60.4億元，中華不動產估價師聯合事務所估價金則為63.2億元。

而交易對象日月光（3711）代子公司矽品公告，南科這塊地由誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額55億1304萬8556元；中聯不動產估價師事務所估價金額為55億零688萬4234元。

公司表示，本案已於3月10日經董事會決議授權董事長進行協商及簽署合約，並於3月24日完成相關決策程序。後續實際處分利益，仍須待交易完成並扣除相關費用後入帳。

公司指出，此次資產處分主要目的在於活化資產、挹注營運資金，並強化未來發展動能。