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私募信貸流動性壓力上升　外銀：系統風險仍可控

▲▼ 渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲 。（圖／渣打銀提供）

▲渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲 。（圖／渣打銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

近期私募信貸（Private Credit）領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，經審慎評估私募信貸曝險仍可控可視為長期投資組合中的一項重要組成部分，現階段，投資人可以透過基金的方式佈局，透過經理人在更廣泛的投資機會中，精選出高品質的資產配置。

所謂「私募信貸」，是指由非銀行實體 (例如資產管理公司和私募信貸基金) 繞過公開市場，直接向企業提供的貸款。

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在由渣打銀行財富方案全球首席投資總監辦公室發布的2026年度展望報告：《泡沫懸浮？多元致富》中，便曾指出私募信貸主要面臨兩大隱憂：首先是缺乏透明度，以及擔憂私募信貸的挑戰可能外溢至傳統金融體系。儘管面臨這些疑慮，私募信貸產業規模仍持續增長，其對銀行獲利與信用指標的潛在影響也同步增加。

不過，布思哲認為，為這演變成重大資本適足性或流動性危機的風險仍相對偏底，這正是流動性管理與「資產負債配置」發揮作用之處，銀行的本質是必須因應客戶要求隨時領回資金；事實上，2008 年全球金融危機期間，部分銀行正是因為無法滿足此需求，才導致後來更嚴格的資本與流動性監管規範，進而促成了私募信貸空間的急遽擴張。當時，銀行無法應付民眾大量的存款提領，源於其存款多為短期，但資產大部分是難以變現的固定期限資產，導致銀行流動現金不足。

相比之下，私募信貸的融資模式截然不同，資產管理公司向投資人募集的是長期資金，且可以對每季贖回額度設定限制，以防止資產在極端情況下被迫「賤價拋售」，進而保護投資人，通常經理人承諾每季僅處理占管理資產規模約 5% 的贖回請求，話雖如此，該領域的槓桿率確實有所增加（通常由銀行提供貸款），這才是可能出現連鎖風險的地方。

第二個隱憂是強勁的投資需求可能削弱盡職調查，並侵蝕風險報酬動能。 我們確實觀察到資產管理公司的品質出現顯著的分化。由於大型私募信貸經理人擁有多樣化的策略與不同類型的信用曝險配置，容易令投資人感到困惑，導致情緒脆弱。因此，某些基金可能會面臨壓力甚至關閉，進而引發大規模的贖回請求。

事實上，從去（ 2025） 年第四季起，贖回請求已開始增加，值得注意的是，到目前為止，即便經理人在合約上並無義務，通常仍會滿足這些贖回要求。甚至有案例是經理人滿足了所有請求，並決定主動向投資人返還資本。然而，這種韌性能否持續，仍取決於市場環境。

市場對私募信貸在軟體公司曝險的擔憂日益加劇，增加了投資人的疑慮。由於許多企業開始使用AI 代理來自動化處理複雜的工作流程，市場臆測 AI 可能會顛覆軟體公司，特別是軟體即服務（SaaS）供應商的商業模式，因而引發了對這些公司償債能力的質疑，導致私募信貸經理人面臨顯著的資產減記。

實際上，這不太可能對整個軟體產業造成全面性的衝擊；不過，產品單一的公司的確較為脆弱。對於頂尖的私募信貸經理人而言，這種 AI 應用要破壞現金流到令人擔憂的程度，可能還需要數年的時間。當然，這些疑慮可能會導致未來幾個月贖回請求持續甚至加速，特別是部分分析師發布了極其悲觀的違約率預測，儘管就頂尖經理人而言，這些預測可能過於誇大。
 

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