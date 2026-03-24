今年首期海外商會領導班暨秘書長班開鑼　僑商高階幹部返台研習

▲僑務委員會副委員長李妍慧於始業式致詞。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為培育具國際視野的海外商會關鍵治理與經營人才，強化海外僑台商組織運作效能與服務量能，僑務委員會於本月23日至27日辦理「2026年第1期海外商會領導班暨秘書長班」，活動委由台北市進出口公會(IEAT)承辦，僑務委員會副委員長李妍慧表示，本次課程特別聚焦數位決策與智慧升級。

她在致詞期勉商會幹部把握返國研習機會，透過系統化課程、實務交流及企業參訪，精進商會領導與僑商服務能力，進一步深化全球僑台商網絡鏈結，發揮僑界支持台灣、連結世界的重要力量。



面對全球經濟局勢快速變動、產業供應鏈重組及數位轉型浪潮，海外僑台商組織在凝聚僑界向心力、拓展經貿合作，以及促進台灣與國際市場接軌等方面，扮演重要橋梁角色。

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▲領導班暨秘書長班歡迎晚宴合影。（圖／IEAT提供）

本期培訓學員組成多元，具高度代表性，共有67名自世界各地返台參訓的僑台商幹部，學員所屬產業橫跨製造、國際貿易、物流、房地產、金融保險、科技、生醫等領域，展現全球僑臺商組織領袖人才的多元性與專業性。

課程內容除涵蓋議事規則與會議主持、活動規劃執行等，更重要的是讓僑臺商幹部掌握國際產業趨勢，加強與台灣優勢產業互動交流與合作契機，因此課程也安排標竿企業參訪與專題交流，協助學員深入了解臺灣企業在數位轉型、行銷實戰、製造升級、品牌價值創造及智慧應用等面向的發展模式。

今年課程首度納入「全社會防衛韌性專題研討」，透過情境模擬與案例演練，強化海外僑民服務網絡及緊急應變觀念，協助商會幹部面對突發事件時，提升整體應變與協處能力，並成為國家防衛韌性基礎的關鍵力量。