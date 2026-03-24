抗旱！台中水情調整為「綠燈」　新竹維持減壓供水

▲經濟部外觀門面。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部水利署今（24）日召開災害緊急應變小組工作會議，針對各地區供水情勢進行通盤檢討，由於自去年冬季起，西半部各地降雨持續偏少，水利署持續透過各項水資源工程進行整體節水及區域調度措施，但考量依中央氣象署預報4月降雨偏少，5月梅雨不確定性高，除新竹地區已實施「減壓供水」黃燈，決議自即日起台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，以提醒民眾節水，其餘地區維持水情正常。

水利署說明，台中地區的燈號調整，主要考量大安溪缺少足夠降雨導致流量偏低，鯉魚潭水庫蓄水率目前約3成，較近年同期偏少，為因應後續民生公共及農業用水需求，故提醒民眾加強節水。水利署已啟動大安溪及大甲溪水源聯合調度，優先利用大甲溪水源，並啟用臺中地區抗旱井，以及在不影響灌溉的前提下使用伏流水作為補充水源，此外，科學園區及產業園區持續自主節水7%，同時由農業部門透過輪灌與水門操作加強灌溉管理，共同節約用水。

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針對新竹地區，已於3月12日實施自來水減壓供水，目前維持每日22時至翌日5時離峰時段減壓，原則不影響民生及產業用水。為減少寶山及寶二水庫出水，已實施多項配套措施，包含桃園石門及苗栗永和山水庫跨區調度、科學園區及產業園區自主節水7%，以及頭前溪農業系統性節水等，這些措施已有效減少水庫出水量，因此維持新竹減壓供水黃燈。

水利署補充，儘管去年11月迄今，新竹至臺南水庫集水區降雨僅達歷史同期的9%至35%，為75年來最低紀錄，但受惠於前瞻基礎建設計畫各項水資源工程與跨區調度發揮功效，去年夏天迄今整體節水調度成效已達8.1億噸，部分水庫如嘉義蘭潭、仁義潭及臺南曾文水庫的蓄水率雖低於4成，但曾文與烏山頭水庫採聯合運用，兩者合計仍有約1.9億噸的蓄水量，可透過曾文南化聯通管與南化水庫聯合調度供應臺南，也每日支援嘉義約13萬噸水量，另外也增加濁水溪公共取水量，除供應雲林外，亦每日支援嘉義約9萬噸，水利署持續透過各項靈活的調度措施，審慎因應各地區水情變化，維持供水穩定。