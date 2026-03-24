4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（24）日公告新增4檔「抓去關」標的，全數自明（25）日起處置到4月9日，其中包括矽光子（CPO）飆股上詮（3363）、伺服器滑軌商南俊國際（6584）皆為20分鐘人工撮合一次；至於台聯電（4905）、高端疫苗（6547）皆因第1次處置，列為5分鐘人工撮合。

櫃買中心指出，上詮今日本益比為4,156.25、股價淨值比為27.03且為其所屬產業類別股價淨值比之4.58倍、當日週轉率達5.77%，最近10個營業日內有6個營業日遭到警示，今日進一步打入處置名單。

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台聯電則是因連續3個營業日達注意標準，最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.78%、今日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大26.36倍，進一步列入處置。

高端疫苗連續3個交易日達注意標準，因最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達48%、今日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大19.54倍、今日週轉率達17.18%，進一步打入處置。

南俊國際最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日列注意股，含今日在內最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達33.47%、當日週轉率達6.55%、當日本益比為96.60、股價淨值比為11.96且為其所屬產業類別股價淨值比之3.84倍，因此列入處置。