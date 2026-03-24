高通亞太布局再進化　台灣升格獨立區域、劉思泰轉戰東南亞、紐澳

▲高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰今日表示，自4月1日起將把主要工作重心轉向東南亞與紐澳市場，強化區域整合與協同運作；同時，台灣市場將獨立為單一區域運作，但仍維持在APAC整體架構之下。

劉思泰指出，此次調整對高通而言具有指標性意義，反映出台灣在集團全球版圖中的戰略地位持續提升。他強調，台灣不僅是全球半導體核心重鎮，也是PC及伺服器等產業鏈的重要聚落，具備完整供應體系，在高通生態系中扮演關鍵角色。

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在區域策略上，劉思泰表示，高通多項業務仰賴跨市場協作推動，未來將憑藉其跨區域管理經驗，將台灣與既有APAC市場累積的資源與能力，延伸至東南亞及紐澳，進一步強化整體競爭力。

劉思泰也表示，人工智慧（AI）正快速推升無線通訊需求，高通將持續推動從邊緣到雲端的智慧運算布局，讓AI能力無所不在，並看好未來長期成長動能。

劉思泰指出，隨著智慧眼鏡、智慧手錶、耳機等新型個人AI裝置逐步成熟，對於持續感知、自然語言互動與情境理解的需求大幅提升，而高通在處理器效能與能效上的優勢，將成為支撐相關應用發展的關鍵基礎，並帶來龐大市場機會。

在AI運算需求快速成長之際，高通持續扮演全球無線技術創新的核心推手，並將6G視為AI原生（AI-native）時代的重要基礎架構，致力於讓AI能力自然分布於邊緣與雲端之間。

劉思泰進一步指出，6G不僅是通訊技術升級，更將推動電信營運商轉型為以AI服務為核心的企業模式。為此，高通已攜手多家國際夥伴成立策略聯盟，目標自2029年起推動6G逐步商用化，加速AI應用全球普及。

此外，高通也將在COMPUTEX 2026展示AI運算發展藍圖。執行長Cristiano Amon將擔任開幕主題演講嘉賓，分享最新技術進展；執行副總裁Nakul Duggal與Alex Katouzian則將分別就邊緣AI與實體AI，以及個人化AI裝置發表專題演說。