夏季冷飲戰場準備開打　手搖杯品牌、超商祭新品果茶搶市

▲手搖飲品牌Mr.WISH。（圖／Mr.WISH提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著夏天即將到來，手搖杯即將迎來新一輪戰場，手搖杯品牌Mr.WISH宣布將於3月25日推出「夏遇愛文」芒果系列，並同步祭出限時滿額贈活動。全家也推出春夏果茶雙星新升級，Let's Tea也推出現煮精品茶草本系新品「焙韻隱山烏龍」

Mr.WISH表示，此次延續與SOU．SOU合作推出第三波聯名企劃，並結合芒果季推出限定商品，透過贈品活動提升消費誘因，同時帶動新品關注度。

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本次推出的「夏遇愛文」系列，以台灣南部愛文芒果為主要原料，強調果實風味呈現，搭配品牌「有好茶，才有好果茶」的產品策略，從原料端提升整體飲品風味與穩定度，讓消費者在初夏即可品嚐當季芒果產品。

新品共推出四款飲品，包括愛文芒果優格（冰沙）、楊枝甘露、愛文芒果冰沙及芒果厚奶。其中，愛文芒果優格（冰沙）以無香料、無色素的優格基底製作，結合芒果風味，呈現酸甜平衡口感；楊枝甘露則延續經典配料組合；芒果冰沙主打純粹果香；芒果厚奶則強調奶香與果香的層次變化，提供不同口味選擇。

業者指出，隨著氣溫升高，芒果飲品需求逐步升溫，此次提前推出系列產品，盼搶占初夏市場商機，同時透過聯名設計與實用贈品，提升整體消費體驗。

另外，據「全家」銷售觀察，近年Let's Tea果茶類飲品連年成長，2025年更熱銷破億，且銷售趨勢在進入春季後將逐步上升，看準此一消費趨勢，「全家」將Let's Tea果茶類最為熱銷的「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」改版升級，並分別提升果粒與果香表現，讓消費者飲品體驗再升級。另外，隨著民眾對無糖原茶接受度攀升，Let's Tea現煮精品茶同步導入新品「焙韻隱山烏龍」，今年春夏茶飲從清爽果茶到無糖原茶皆完整布局。

據「全家」觀察，清爽果茶已成為 Let's Tea 春夏茶飲銷售的重要動能。其中，「柳丁橙柚綠」憑藉多層次柑橘果香與清爽口感，成為 Let's Tea 人氣長銷商品，年銷超過百萬杯，相當於每分鐘售出2杯，而「芭C檸檬綠」則以芭樂清香結合檸檬酸甜層次，去年上市首月迅速熱銷，躍升為Let's Tea春夏人氣果茶代表，亦成為助攻果茶類業績破億元的主因之一。

另外，隨健康意識抬頭，「無糖輕飲」已成為重視口感、健康的消費者新選擇，其中無糖原茶代表商品「四季春青茶」長期穩居 Let's Tea 人氣茶飲之一，顯現清爽、無糖的原茶受消費者青睞。看好此一需求，「全家」同步推出Let's Tea現煮精品茶新品「焙韻隱山烏龍」。