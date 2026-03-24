快訊／黃仁勳超級重視台北國際電腦展　計畫包下TICC、辦5千人演講

▲黃仁勳忙完GTC大會，接下來就是在台北舉行的2026 COMPUTEX。（圖／路透社）

記者張佩芬／台北報導

AI指標大廠輝達剛在美國聖荷西結束年度GTC大會，執行長黃仁勳估計明年其先進AI晶片潛在商機將達1兆美元，引發全球關注，對於6月即將登場的台北國際電腦展，黃仁勳超級重視，除了在南港展覽館設立的輝達展區，也已預約台北國際會議中心(TICC)整棟大樓4天，估計將是台北的GTC場；另黃仁勳也計畫在台北流行音樂中心舉辦5000人的演講。

GTC的全稱為GPU Technology Conference(GPU 技術大會)，是全球AI與繪圖處理晶片龍頭輝達 (NVIDIA)舉辦的年度技術盛會，台北國際會議中心擁有3100人的大會堂與兩間可容納700到800人的會議或展示空間，由於輝達剛忙完聖荷西的GTC大會，還未與外貿協會正式簽約，貿協高階表示還不知道輝達會如何運用TICC空間。

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已經連續三年在台北國際電腦展作主題演講的黃仁勳，今年計畫在展前一天自辦演講活動，預定使用台北流行音樂中心可容納5000人的場地。貿協高階指出，電腦展是中立平台，會逐年更換不同的演講者，加上輝達需要更大的場地，去年演講是貿協與輝達合作，今年輝達將是自辦。

據了解，貿協每年邀請來的主題演講CEO，因為是提供國際大廠介紹其自家產品與未來展望等的平台，因此並未支付演講費或交通住宿費用，反而是主講企業可能要耗資上千萬(搭乘專機)來台作演講，今年預計會有六位CEO登場。

2026 COMPUTEX將於6月2日至6月5日在台北四大展館同步展出，除了南港展覽館1、2館之外，還會重返台北信義路核心地段的世貿1館與台北國際會議中心，將是該展開辦以來最大規模展出，世貿一館則將設立AI與機器人專館。