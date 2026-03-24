伊雲谷宣布進軍日本！推動雲端、AI技術落地應用　強化亞太區服務動能

▲伊雲谷舉行日本戰略佈局啟動儀式，宣布進軍日本。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

雲端服務品牌伊雲谷（6689）長期深耕雲端、AI與資安領域，累積豐富實務經驗，24日宣布今年正式進軍日本市場，並藉由舉行日本戰略佈局啟動儀式，象徵其全球布局再跨一大步，以及台灣雲端服務輸出國際的實力與指標意義。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示，進軍日本並非單純輸出既有產品，而是以成熟的解決方案與在地洞察為基礎，攜手當地團隊深入市場。他強調，透過「智匯亞太、深耕在地」的策略，將可為亞太區雲端與AI生態系帶來更多發展機會。

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面對企業對雲端與AI應用需求持續升溫，伊雲谷數位科技（eCloudvalley）近年積極投入自有產品研發與AI Agent技術發展，並結合雲端託管（MSP）與資安託管（MSSP）服務，打造整合性解決方案，協助企業加速數位轉型、提升營運效能。此次布局日本，亦被視為其強化亞太市場的重要一步，期望進一步擴大在地服務能量，深化區域影響力。

▲伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏（圖左一）。

為加快拓展日本市場腳步，伊雲谷此次攜手東京專業顧問團隊，整合當地資源與市場洞察，建立策略合作網絡，雙方將以貼近日本企業需求為核心，推動雲端與AI技術落地應用，協助企業在數位轉型過程中取得競爭優勢。

截至目前為止，伊雲谷已在全球設立14個據點，持續提供跨國雲端整合服務。如今宣布進軍日本，伊雲谷除展現國際布局決心，也彰顯了台灣雲端產業具備走向國際市場的成熟實力與競爭優勢，希冀未來持續為當地企業提供更高效率與價值的服務。