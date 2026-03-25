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貨櫃船美線運價有漲成、長約貨不用配比　能否持久看貨量

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

▲美國線這次漲價成功，能否持久要看貨量有沒有較明顯增長。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

超大型攬貨公司負責人昨(24)日傍晚指出，貨櫃船公司這次推的美國線運價調漲辦法大致成功，目前美西每大箱(40呎櫃)運價在2200-2300美元，美東約3100-3200美元之間，長約客戶約1800-1900美元的運價，除了中遠海運都不要求要與現貨價做配比；已有船公司提出4月要開徵緊急燃油附加費(EBS)，未來運價會怎麼走，要看4月貨量有沒有較明顯增長。

本月20日推出的漲價辦法，目前看每大箱實漲金額約5-600美元，但還須觀察未來兩天變化。超大型與大型攬貨公司認為，以船公司目前八成左右裝載量，運價調上去了可能很快又下修，但因美國線長約除了少數超大直客，其他都還在談，船公司會設法持續拉升運價，以利長約簽屬，現在就看船公司間默契夠不夠，貨量有沒有較明顯回升。

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在緊急油料附加費部分，已有船公司計畫4月2日開始徵收，但也有船公司4月10日才要開徵，每大箱擬收500美元，而託運人一向看總價，除非油價後續有明顯上漲，否則不容易實現。　

船用低硫油本月16日新加坡每噸1120.50美元、鹿特丹751美元、休士頓743美元、紐約749美元、洛杉磯1072.5美元、香港1119美元，昨日新加坡降到986美元，但鹿特丹拉高到829.5美元、休士頓808美元、紐約786.5美元、洛杉磯1167美元，都有拉高，香港1060.5美元則有調降。

而油價未來走向主要還是看伊朗戰爭，川普23日表示和伊朗的談判已取得共識將展開談判，對伊朗發電廠的軍事打擊行動延後5天，伊朗雖加以駁斥，但伊朗外交部長辦公室指出，部長阿拉奇已和亞塞拜然、埃及、阿曼、巴基斯坦、土耳其、土庫曼、俄羅斯、南韓等國談話；以色列媒體Ynet則引述當地官員談話，指美國已將4月9日設為終戰日，

海運界高階對於伊朗戰爭是否很快就會結束看法不一，樂觀的認為三方武器差不多都用完了，美國也已達到重創伊朗目的，估計讓伊朗要花20年才會恢復元氣，應該很快就會結束戰爭。

但也有業者這認為，伊朗掌握荷莫茲海峽，已經開始以所謂的安全航道徵收通行費，還打算立法長期收費，伊朗戰爭短期內很難結束，俄烏戰爭已將持續超過4年，幾次說要結束都沒實現；但業界一致認為，如果戰爭拖久，會造成物價上漲，通膨與經濟衰退，不利海空貨運。

關鍵字： 貨櫃船美線運價漲成不用配比看貨量

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A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！

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