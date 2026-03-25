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林志玲舊愛「馬桶小開」白富美老婆　酒後勾男全直擊

昔日「馬桶小開」邱士楷的上海老婆Ariel現身楊千霈的生日趴。（圖／本刊攝影組）

▲昔日「馬桶小開」邱士楷的上海老婆Ariel現身楊千霈的生日趴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

昔日的「馬桶小開」邱士楷過去因和「台灣第一名模」林志玲交往，一度論及婚嫁，然而隨著林志玲2019年閃婚日本男星AKIRA，邱士楷後來也與一名上海「白富美」Ariel陷入熱戀，兩人於2022年在中國大陸領證結婚，感情甜蜜；不過時報周刊CTWANT日前在楊千霈的44歲生日趴上，捕捉到Ariel的身影，不知是否是酒精催化，她與另一名男性友人「手來腳來」，動作親暱狂捏男方耳朵、勾住男生脖子，還跨腿跳上男方的背上，從後方貼著男生的背，看來真的喝了不少。

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Ariel抱起楊千霈轉圈圈看起來心情極好。（圖／本刊攝影組）

▲Ariel抱起楊千霈轉圈圈看起來心情極好。

不知是否怕Ariel喝太多站不穩，男子伸手牽住她。（圖／本刊攝影組）

▲不知是否怕Ariel喝太多站不穩，男子伸手牽住她。

Ariel忽然伸手捏男生的耳朵，還一直想對男生動手。（圖／本刊攝影組）

▲Ariel忽然伸手捏男生的耳朵，還一直想對男生動手。

大家還在閒聊，Ariel忽然跳上男子的背要男生背她。（圖／本刊攝影組）

▲大家還在閒聊，Ariel忽然跳上男子的背要男生背她。

在與楊千霈、樊光耀告別時，Ariel對男子一下勾脖一下貼背。（圖／本刊攝影組）

▲在與楊千霈、樊光耀告別時，Ariel對男子一下勾脖一下貼背。

Ariel與男子及唐志中一同搭車離開餐酒館。（圖／本刊攝影組）

▲Ariel與男子及唐志中一同搭車離開餐酒館。

3月9日凌晨零點50分，生日派對尾聲，楊千霈與「邱太太」Ariel走出餐酒館，幾人在門口依依不捨，穿著綠色外套的Ariel看來還相當興奮，先是抱著楊千霈轉圈圈，接著又狂捏身旁一名男子的耳朵，差點把男方的眼鏡弄下來，接著又跨開腿往男子背上一躍差點上演「騎馬打仗」，最後她前胸貼男生後背，又勾住男方脖子，但Ariel一直黏TT的男子，並不是老公邱士楷。男方看來脾氣相當不錯，任由Ariel對他這一連串嗨翻的行為，而朋友們好像也沒有因她這番舉動有什麼異常表情。最後他們與楊千霈等人道別後，兩人與唐志中一同搭車離開。

邱士楷與Ariel於2022年領證結婚。（圖／翻攝自Ariel IG）

▲邱士楷與Ariel於2022年領證結婚。

過去邱士楷頻上版面是因為有個大名鼎鼎的女友林志玲，不過在他們情散之後，邱士楷也就鮮少出現在台灣媒體上，之後他接班成為和成衛浴在中國的董事長，與Ariel相戀，Ariel曾在2022年年2月22日在IG放上慶祝交往2週年的照片，「在這個特別的日子，祝我們二週年紀念日快樂」、「2022年2月22日農曆正月二十二星期二，愛你」，當時還曬出無名指被套牢的照片，半年後正式宣布領證結婚。

而Ariel當時也被媒體報出她和邱士楷年紀差了超過10歲，名校畢業工作能力強、經濟能力佳，是個不折不扣的白富美，還傳出她曾在華誼兄弟傳媒工作，穿搭相當有品味，過去也和蕭亞軒等不少藝人有點交情。如今被目擊在楊千霈生日趴上如此開心放鬆，也看得出她與楊千霈的好交情。

※提醒您，飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。

林志玲與邱士楷分手數年後，和日星AKIRA結婚。（圖／報系資料照）

▲林志玲與邱士楷分手數年後，和日星AKIRA結婚。

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