Arm喊賣自家AI晶片　大股東軟銀股價飆漲

▲軟銀。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

Arm宣布推出首款自研人工智慧（AI）資料中心晶片「AGI CPU」，象徵公司策略重大轉型，從過去以IP授權為主，跨入實體晶片市場，預期未來將挹注數十億美元營收動能；受消息激勵，Arm股價盤後上漲6.5%，今年以來累計漲幅已達22%，軟銀集團今早（ 25日）股價一度上漲逾8%，創兩周以來最大漲幅。

根據路透社報導，Arm指出，AGI CPU主要鎖定新興「代理式AI（Agentic AI）」需求，該類AI可在較少人為干預下自主執行任務，不同於傳統聊天機器人僅回應指令。隨著此類應用興起，也同步帶動CPU需求升溫，與Intel、Advanced Micro Devices等業者形成競合關係。

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長期以來，Arm主要透過IP授權與權利金模式獲利，客戶涵蓋Qualcomm與Nvidia等大廠；不過自去年起，公司即透露將投入自研晶片，並延攬多位關鍵高層推動相關計畫，此次AGI CPU即為首個成果。

執行長Rene Haas表示，「這對公司來說是一個非常關鍵的時刻。」他預估，新晶片在約5年內可帶來約150億美元年營收；整體而言，公司同期營收目標為250億美元，每股盈餘（EPS）達9美元，IP授權業務規模也將倍增。

AGI CPU將由雲端AI業務負責人Mohamed Awad主導，未來也將以12至18個月為週期持續推出新一代產品。

在合作夥伴方面，Meta Platforms為主要設計合作夥伴之一，並共同參與晶片開發；客戶則涵蓋OpenAI、Cloudflare、SAP及SK Telecom等企業。

製造方面，該晶片由Taiwan Semiconductor Manufacturing Company以3奈米製程代工，採雙晶片（chiplet）設計整合為單一系統，預計今年下半年進入量產，目前測試晶片已驗證功能符合預期。

此外，Arm也正與Lenovo及Quanta Computer等伺服器廠合作，提供完整系統解決方案，進一步拓展資料中心市場布局。

根據市場預估，Arm本財年每股盈餘約為1.75美元、營收約49.1億美元，隨著新晶片策略推進，未來成長動能備受關注。