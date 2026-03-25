金價崩跌入熊市！　瑞銀力挺「現在不要拋售、很快恢復上漲」

▲黃金價格近期慘跌、示意圖。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

自伊朗戰爭爆發以來，黃金價格一直低迷，終結了去年的歷史性上漲勢頭，但瑞銀表示，即使金價下跌，投資人也應該繼續持有黃金作為投資組合避險工具；瑞銀更向擔心黃金價格暴跌進入熊市的投資者發出警告，稱「現在不要拋售」。

自2月底戰爭爆發以來，黃金價格一直低迷，在去年屢創新高之後，今年1月的高峰已下跌超過20%，跌入熊市。不過市場傳出美伊為停火進行談判，現貨黃金今（25日）亞洲盤持續上漲，盤中連續突破4500美元、4600美元兩大關卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Business Insider》報導，瑞銀全球財富管理部門近期發布報告，重申了對黃金的看漲立場。分析師Wayne Gordon及其團隊表示，儘管近期金價有所下跌，但他們仍然認為投資人應該繼續持有黃金作為防禦性對沖工具。

Gordon團隊並不擔心這一波金價走跌，儘管戰爭的走向仍然不明朗。他表示，「我們不會將這種情況視為黃金的央行政策關鍵轉折點，因為我們看到了明顯的差異，情況並非如此，並且我們預計，未來黃金將獲得強有力的支撐。」

Gordon補充說，他的團隊對貴金屬作為有效投資組合對沖工具的看法仍然不變，他預測金價很快就會恢復上漲。

雖然黃金被視為對沖通膨的工具，但它並非可靠的通膨指標，同時，市場對降息的熱情和投機交易的動能也減弱；不過，Gordon認為，如果歷史可以作為參考，那麼對黃金未來持負面看法可能為時過早。

他表示，「對許多投資者而言，黃金對地緣政治緊張局勢和價格波動加劇的反應較為溫和，這似乎有悖常理。然而，歷史表明，黃金並非總會在衝突時期上漲，尤其是在初期階段。」

Gordon回顧了70年代的石油危機，當時通膨擔憂推動了黃金價格的強勁上漲。近來，由於伊朗戰爭推高了油價，這段時期再次成為人們關注的焦點。然而，在兩伊戰爭期間，相互競爭的宏觀經濟因素抑制了金價的上漲。

Gordon承認，由於這些原因，很難直接比較不同歷史地緣政治衝突時期的黃金價格。不過，一個顯而易見的結論是，黃金價格的走勢往往並非由直接衝突本身所驅動，而是由政策和經濟背景所決定。

