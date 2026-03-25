黃志芳：今年是自行車業重新出發關鍵年　自行車展將帶來強大動力

▲運動及健身展潛水區的美人魚演出。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會所主辦的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台灣國際運動及健身展(TaiSPO)今(25)日開幕，是亞洲最具規模的自行車及運動健身產業展覽。貿協董事長黃志芳指出，過去兩年是自行車業庫存調整期，去年我國整車與電動輔助自行車出口衰退，零件部份成長4.7%，這次展出將為業者帶來強大動力。

今年兩展共1100家企業參與展出，使用3950個攤位，更是全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台，打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。

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展會完整呈現自行車產業價值鏈，從整車製造、關鍵零組件、電動自行車與驅動系統，到智慧應用服務與高階複合材料技術，全面展現產業升級與跨域整合成果。展會匯聚900家企業、使用3450個攤位，其中包括200家國際參展商，外商家數占整體參展商比例約 22%。

▲開幕典禮右起自行車永續聯盟劉湧昌理事長、台灣體育用品公會廖國廷理事長、台灣自行車輸出業同業公會吳盈進理事長、外貿協會黃志芳董事長、運動部黃啟煌次長、經濟部莊銘池主任秘書、台北市體育用品公會黃建旺名譽理事長。（圖／記者張佩芬攝）

活動將以Green Forward、Motion Vision、TAIPEI CYCLE Industry Forum與TAIPEI CYCLE d&i Awards 四大支柱為核心，全面呈現產業未來發展方向。

Green Forward聚焦永續轉型與低碳製造；Motion Vision 打造運動科技與新創交流平台，今年共有來自6國的12家新創入選；TAIPEI CYCLE Industry Forum 匯聚全球產業領袖探

討市場趨勢與供應鏈策略；而備受矚目的d&i Awards 則由國際評審團評選年度創新產

品。四大支柱共同構築展會的 創新交流、產業對話與永續倡議平台，引領自行車產業向下一個成長階段。

運動及健身展潛水專區規模再升級，共超過70個品牌呈現完整的潛水裝備、水下攝影與課程教學等，更首度打造潛水講座及實體潛水池表演。

▲黃志芳(右二)與貴賓巡場至潛水區。（圖／記者張佩芬攝）

國立陽明交通大學產業加速器中心ASPN舉辦，運動部指導的論壇，將邀請中華民國無任所大使劉柏君、國際女性體育組織代表IWG等多位國內外知名女性領袖，聚焦「女力視角」與「運動科技」的跨界融合。

產業論壇「Fitness Next 躍動未來」從全球趨勢洞察到台灣第一線實務的商模落地，從會員經營、體驗設計到商模創新，帶領業者思考產業的下一步，探索Fitness Next所開啟的市場機會。延續首屆熱潮，3/27「台灣大力士5AS ONE 對抗賽」升級為全天競賽，以凝聚團隊力量為核心『五人輪替』、『共同承擔』，考驗團隊出賽策略及身體能力，挑戰將以各項目積分總和最高者為冠軍隊伍。