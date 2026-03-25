輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

▲NVIDIA輝達。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股光通訊概念股周二（24日）全線走強，成為美股市場最亮眼的族群，帶動台股今（25日）相關概念股全面走揚，包括光聖（6442）、聯亞（3081）、IET-KY（4971)、華星光（4979）、環宇-KY、眾達-KY（4977）、波若威（3263）

等7檔指標股鎖死或一度觸及漲停價。

美股光通訊概念股受AI資料中心升級需求驅動，業績前景看好，代表股、輝達（NVIDIA）矽光子共同封裝光學（CPO）供應夥伴Coherent在24日勁揚17.28美元或6.78%、收272.33美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠；輝達此前宣布投資Lumentum大漲73.04美元或10.02%、收801.99美元，創歷史收盤新高。

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Lumentum與Coherent於3月初首度被選中加入標普500，進一步推升了股價；根據《Barron`s》 24日報導，Coherent、Lumentum過去12個月分別飛漲了253%、1005%。

上周在洛杉磯舉辦的全球光通訊產業年度盛會（Optical Fiber Communications Conference, OFC）多家企業看好中看好光學需求，《Seeking Alpha》報導，Coherent在活動中展示了多項CPO技術，Coherent預測，到了2030年，其可服務市場(serviceable addressable market)將超過700億美元，其中有超過150億美元來CPO技術的成長。

美股Lumentum與Coherent在24 日股價亮眼表現，直接連動台股今日相關概念股股價表現，聯亞今日以漲停價1540開出，鎖死漲停價，其餘5檔光聖、IET-KY、華星光、環宇-KY、眾達-KY開盤5分鐘之內陸續亮燈漲停。

其餘光通訊概念股波若威早盤一度觸及922 元漲停價，雖後漲停打開，但至午盤仍保有逾8%漲勢；汎銓（6830）早盤相對弱勢，惟股價一路走高，至午盤上漲逾7%。

