台股大漲826點史上第7大　台積電漲35元收1845

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲826.87點，為史上第7大漲點，並以33439.11點作收，漲幅2.54％，成交量6247.11億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲113.03點開出，指數開高走高，盤中最高達33705.75點，最低32725.27點，終場收在33439.11點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1845元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲5元至200元；聯發科（2454）維持平盤至1620元；廣達（2382）上漲3.5元來到285元；長榮（2603）上漲3元至206元。

今天漲幅前5名個股為宏碁遊戲-創（6908）上漲9.45元，漲幅24.45％；欣興（3037）上漲46元，漲幅10％；訊芯-KY（6451）上漲29元，漲幅10％；松川精密（7788）上漲14元，漲幅10％；德淵（4720）上漲1.65元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為精金（3049）下跌1.45元，跌幅9.93％；華夏（1305）下跌1.7元，跌幅9.58％；台達化（1309）下跌1.65元，跌幅8.25％；台苯（1310）下跌0.95元，跌幅8.23％；亞聚（1308）下跌1.2元，跌幅6.8％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宏碁遊戲-創（6908） 48.1 ▲9.45 ▲24.45％ 欣興（3037） 506.0 ▲46.0 ▲10.0％ 訊芯-KY（6451） 319.0 ▲29.0 ▲10.0％ 松川精密（7788） 154.0 ▲14.0 ▲10.0％ 德淵（4720） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 精金（3049） 13.15 ▼1.45 ▼9.93％ 華夏（1305） 16.05 ▼1.7 ▼9.58％ 台達化（1309） 18.35 ▼1.65 ▼8.25％ 台苯（1310） 10.6 ▼0.95 ▼8.23％ 亞聚（1308） 16.45 ▼1.2 ▼6.8％

資料來源：證交所