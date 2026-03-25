台股大漲826點史上第7大　台積電漲35元收1845

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲826.87點，為史上第7大漲點，並以33439.11點作收，漲幅2.54％，成交量6247.11億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲113.03點開出，指數開高走高，盤中最高達33705.75點，最低32725.27點，終場收在33439.11點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1845元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲5元至200元；聯發科（2454）維持平盤至1620元；廣達（2382）上漲3.5元來到285元；長榮（2603）上漲3元至206元。
今天漲幅前5名個股為宏碁遊戲-創（6908）上漲9.45元，漲幅24.45％；欣興（3037）上漲46元，漲幅10％；訊芯-KY（6451）上漲29元，漲幅10％；松川精密（7788）上漲14元，漲幅10％；德淵（4720）上漲1.65元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為精金（3049）下跌1.45元，跌幅9.93％；華夏（1305）下跌1.7元，跌幅9.58％；台達化（1309）下跌1.65元，跌幅8.25％；台苯（1310）下跌0.95元，跌幅8.23％；亞聚（1308）下跌1.2元，跌幅6.8％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏碁遊戲-創（6908）
|48.1
|▲9.45
|▲24.45％
|欣興（3037）
|506.0
|▲46.0
|▲10.0％
|訊芯-KY（6451）
|319.0
|▲29.0
|▲10.0％
|松川精密（7788）
|154.0
|▲14.0
|▲10.0％
|德淵（4720）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精金（3049）
|13.15
|▼1.45
|▼9.93％
|華夏（1305）
|16.05
|▼1.7
|▼9.58％
|台達化（1309）
|18.35
|▼1.65
|▼8.25％
|台苯（1310）
|10.6
|▼0.95
|▼8.23％
|亞聚（1308）
|16.45
|▼1.2
|▼6.8％
資料來源：證交所
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