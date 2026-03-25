ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高息股攻守俱佳：穩定獲利、高殖利率的白馬股！

圖／先探投資週刊 提供

美伊戰事升級衝擊能源命脈，川普更強勢威脅伊朗，金融市場進行壓力測試，高殖利率為防守性題材，具高機率完成填息才是首選。

文／黃俊超

戰火仍在延燒，除了荷姆茲海峽控制權之外，衝突也延伸到天然氣等能源設施，迫使美國總統川普表態要求以色列要有所節制，搭配各國釋出戰略石油儲備，試圖壓抑油價、天然氣等能源價格，歐洲對於天然氣的需求，及東亞與東南亞的石油，乃至於相關原料等化學品等需求，都會因此而承擔更大的風險，金融市場也持續跟著動盪。

川普二十一日向伊朗發出更強硬的警告，要求德黑蘭當局必須在四八小時之內全面開放荷姆茲海峽、並解除威脅，否則將針對伊朗境內多座發電廠展開軍事行動，財政部長貝森特加碼表示，若未在期限之內配合，將持續打擊關鍵基礎設施，直到徹底摧毀；伊朗則回應維持對各國船隻開放，但是與伊朗敵人有關聯的船隻不在此限。要觀察的是，伊朗向位於印度洋的美英聯合軍事基地發射兩枚彈道飛彈，射程將近四○○○公里，覆蓋範圍將可能遠達南歐，戰爭或將進入地面戰，進入更難以評估的風險狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中東戰事更加緊繃

聯準會最新決策會議維持利率不變，而根據會後釋出的最新利率點陣圖則顯示，今、明年將各降息一次，儘管整體訊號顯示降息循環尚未結束，不過天秤已有倒向減少降息幅度與次數的跡象。本次會議分歧更加顯著，十九位官員中七位預期全年不降息、七位支持降息一次、五位傾向寬鬆路徑，對於經濟與通膨看法不一致，對比市場預期與過去紀錄，相對偏向於鷹派立場。

考量中東地緣政治風險，推升能源價格，通膨的不確定性再次攀高，聯準會將今年個人消費支出物價指數通膨預期上修至二．七％，高於原先設定二％的政策目標，美國經濟成長出現放緩、就業市場降溫，雖然未達惡化，不過卻也使得聯準會必須在對抗通膨與支撐經濟成長之間，盡可能的做出最有利的權衡選擇，甚至不排除在特定狀況下重啟升息的可能性。

我國央行第一季的理監事會議顯示，油價上漲對物價帶來壓力，甚至可能進一步壓抑全球需求，國際機構同步下調今年經濟成長預期，並調升通膨展望，美國、歐洲與日本央行維持利率不變，中國則延續寬鬆政策，整體而言，外部環境具挑戰性，然我國經濟表現持續看好，央行上調全年經濟成長率至七．二八％，主因為ＡＩ與新科技應用持續擴展，帶動出口與投資同步成長，內需架構在消費信心回升、失業率下降與薪資穩步提升之上，消費動能逐步增溫。

布蘭特原油於三月九日衝高至一一九．五美元後滑落，十九日最高來到一一九．一三美元，短線上仍維持向上走升格局，一二○美元的警戒關卡是否出現突破，為未來的觀察重點價位，倘若不幸再向上飆升，對全球經濟與金融市場勢必帶來更沉重的壓力，操作上必須更加戒慎恐懼；反之，五日均線能走平甚至下彎，或是跌破十日均線，則有機會逐漸偏向安全。

美國三大股市近期面臨回測壓力，道瓊指數自高點下滑最大幅度超過十％，六○日均線轉為下彎，跌破去年第四季低點，來到二四○日均線位置；S&P 500指數自高點最大跌幅逾七．五％，已相當逼近二四○日均線，同樣面臨六○日均線轉為下彎；Nasdaq高點領先見於去年第四季，六○日均線下彎交叉一二○日均線，領先跌破去年第四季低點，最大跌幅同樣超過十％，二四○日均線岌岌可危。

與台股具高度連動的費城半導體指數，近日仍在六○日均線附近，抗跌力道相對較佳，ＡＩ趨勢產業基本面的力量依舊具有效益。日本股市跌破一二○日均線，回到去年第四季的整理區間附近，不過自去年四月至歷史高點漲幅將近一倍，可視為上漲過後的修正波，南韓股市型態上相對強勢，不過也已跌破短期均線糾結，可能回測前波低點與六○日均線，三星與海力士是左右指數的重要權值股。

櫃檯指數強於加權指數

台股出現分歧，加權指數三月下跌幅度來到七．五％上下，不過櫃檯指數仍曾再度創高，顯示中小型股較具有攻擊動能。台積電迅速完成填息，近期雖然受到外資連續性賣壓影響，但是至少仍屬維持六○日均線之上的高檔震盪格局，市值第五大的日月光投控也是類似走勢，台達電則攻上一五三○元的歷史新高，為前五大市值公司中最強勢，鴻海雖公告將配發史上最高股息七．二元，然股價跌破二○○元、回測二四○日均線，屬相對弱勢，拖累ＡＩ伺服器代工廠比價能力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2397期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

推薦閱讀

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

南亞科（2408）去（2025年）6月公告在睽違12年之後再行辦理私募案，當時市場即揣測引進重量級大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機，今（25日）答案正式揭曉，私募分成三大包，而參與認購包括美廠的Sandisk、思科，日廠鎧俠、韓廠SK海力士子公司Solidigm名列其中，私募總金額高達787億元。

2026-03-25 17:49
南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

南亞科（2408）今（25）日傍晚公告最近一波私募案背後金主團，赫見Sandisk、Kioxia、Solidigm（Hynix)等美、日、韓系大廠，鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，這項投資案不能只看成採購，也不能只看成財務投資，大廠對南亞科已從買料供貨邏輯轉向「更深的供應控制力」，尋求綁定4大策略。

2026-03-25 18:07
台股重返33K　外資終止連4賣回補363億元

台股重返33K　外資終止連4賣回補363億元

美國、伊朗停戰露出曙光，今（25）日亞股全面反彈，台股開高走高，站回3萬3千點整數關卡，外資終結連續四天賣超，買超363.28億元，鴻海（2317）居外資買超第三個股，買超張數為9605張，記憶體華邦電（2344）、力積電（6770）則為外資調節第一、二名個股。

2026-03-25 17:46
陽明看今年美線長約運價會拉高　南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

陽明看今年美線長約運價會拉高　南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

陽明海運(2609)今(25)日下午舉辦法說會，指出今年全球經濟溫和成長，，在1月發布的全球經濟展望報告中，預測2026年全球經濟成長為3.3%，但中東戰爭因素，未來成長亦充滿變數。因美以伊戰爭，油料高漲，油料佔公司營運成本約17%，今年美國線長約運價估計會簽的比去年高，各航線4月開始將開徵不同金額的油料附加費。

2026-03-25 15:54
國票金爭奪戰！　財長表態「官股」不會配合特定民股

國票金爭奪戰！　財長表態「官股」不會配合特定民股

今（25）日立法院財會邀請財政部進行業務報告，多名立委針對泛官股行庫增持國票金（2889）持股，以及經營權規劃，質詢財政部部長莊翠雲，莊回應董事提名將以按照「實力原則」處理，並強調「不會配合特定民股」。

2026-03-25 11:53
快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

今（25）日立院財委會邀請財政部長率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，立委林思銘針對是否參選年底六都選舉一事，質詢台北101董事長賈永婕，而賈永婕回應：沒有任何參選打算、不在人生規劃上。

2026-03-25 11:19
中租開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票　股息殖利約5.42％

中租開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票　股息殖利約5.42％

擁有12.8萬名股東中租-KY（5871）於今（25）日公布今年盈餘分派，每股配發5.8元現金股息、0.2元股票股利，合計股利6元，相較去年每股稅後盈餘（EPS）11.24元，盈餘配發率約53.38%，若以今日107元收盤價計算，潛在股息殖利約5.42%。

2026-03-25 16:09
輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

美股光通訊概念股周二（24日）全線走強，成為美股市場最亮眼的族群，帶動台股今（25日）相關概念股全面走揚，包括光聖（6442）、聯亞（3081）、IET-KY（4971)、華星光（4979）、環宇-KY、眾達-KY（4977）、波若威（3263） 等7檔指標股鎖死或一度觸及漲停價。

2026-03-25 12:39
SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

SpaceX傳出最快將於本周向美國納斯達克遞件申請IPO，激勵台股低軌衛星概念股今（25）日全面噴出，盤中多達7檔個股攻上漲停，族群買氣爆棚。

2026-03-25 12:33
Arm喊賣自家AI晶片　大股東軟銀股價飆漲

Arm喊賣自家AI晶片　大股東軟銀股價飆漲

Arm宣布推出首款自研人工智慧（AI）資料中心晶片「AGI CPU」，象徵公司策略重大轉型，從過去以IP授權為主，跨入實體晶片市場，預期未來將挹注數十億美元營收動能；受消息激勵，Arm股價盤後上漲6.5%，今年以來累計漲幅已達22%，軟銀集團今早（ 25日）股價一度上漲逾8%，創兩周以來最大漲幅。

2026-03-25 10:58

讀者迴響

熱門新聞

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

金價崩跌入熊市！　瑞銀力挺「現在不要拋售、很快恢復上漲」

史上最高價「抓去關」　股后穎崴明起處置到4／10

林志玲舊愛「馬桶小開」白富美老婆　酒後勾男全直擊

上市公司大量解僱勞工　4500萬福利金沒給

輔導券商請辭掀風暴！　生技股國鼎重挫逾5成

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

ETF股王「0050正2」分割前最後買進日　下周2萬可入手

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

73檔紀念品今最後上車日　面板雙雄、聯電、永豐金都在列

美股回吐漲幅、油價反彈

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

台股大漲826點史上第7大　台積電漲35元收1845

鴻海恐跌到160元？投資網紅揭警訊：只是開始

權值F4飆風再起！鴻海重回200元　台股勁揚逾千點

快訊／群創南科廠賣了！　矽品砸63.25億接手

快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366