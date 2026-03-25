謝金河：興櫃市場熱力四射　台股另一個不熟悉的新戰場

美國、以色列攻擊伊朗進入第三周，儘管美國斬首伊朗領袖哈米尼，但伊朗卻進一步擴大事端，封鎖荷姆茲海峽，造成油價再度來到一一九．四八美元，儘管川普呼籲各國共同打通荷姆茲海峽平抑油價，但收效甚微，油價持續在高檔，也造成全球股市的回檔，油價站在高檔，ＶＩＸ走高，虛擬貨幣比特幣、乙太幣跌不休，金價創下單周最大跌幅，白銀從一一九美元跌破七○美元大關，全球股市紛紛出現調整壓力。

文／謝金河

美國股市道瓊下跌九八一點，從最高的五○五一二．七四跌到四五五七七．四七，這是道瓊連續第四周的跌勢，而且跌到年線的重要支撐位置，標普、Nasdaq都面臨年線保衛戰。更慘的是歐洲的德國ＤＡＸ單周下跌四．五八％，法國跌三．四％，都直接摜破年線，進入空頭市場。中國股市也出現較大跌勢，上證Ａ股跌三．三八％，深圳Ａ股跌四．一八％，恆生指數跌○．九五％，但已觸及年線，台、日、韓在相對高檔，台股單周小漲○．四三％，櫃買上漲四．九三％，南韓股市上漲五．三五％，日經指數小跌○．八三％，這也印證了先前我說的ＡＩ軍備競賽正從科技製造硬體上游發酵，從記憶體、光儲存、ＰＣＢ、銅箔、玻纖布、散熱到探針卡，仍然是市場資金聚焦的重點。

台達電與鴻海的市值比拚

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回頭看個股，整體加權指數出現盤整，但資金仍不斷在找出路，尤其是市場上大家比較少著墨的興櫃股票。我們先從權值股看起，上周台積電小跌一．三四％，鴻海跌五．三六％，從二六五元跌到二○三元，這個跌勢讓市場感到意外，鴻海董事長劉揚偉不斷訴說鴻海的美好，也公布去年大賺一八九三．五四億元，ＥＰＳ達十三．六一元，而且配發七．二元股息，也創了歷史最高紀錄，但股價卻不領情，是不是郭台銘的家族在減碼？這個現象值得重視。

過去鴻海市值大幅領先台達電約一兆左右，如今鴻海市值二．八三四七兆，台達電是三．八三一兆，現在是台達電反超車鴻海將近一兆元，上周鴻海下跌五．三六％，台達電逆勢上漲六．五％，且股價創下一五三○元歷史新高，台達電股價不斷創新高，且連泰達電在泰國市值都達三．五兆泰銖，這突顯了企業治理及公司領導人的企圖心。

上周台積電、聯發科都小跌，比較值得注意的是日月光投控小漲，市值挺進到一．五三兆，股價來到三九四元，市值達一．五三兆，搖身變成台灣第五大市值企業，整個半導體產業生態系出現大變化，日月光在封測鞏固龍頭地位。比較值得注意的是更上游的探針卡，穎崴從六九七元大漲到八四五○元，去年ＥＰＳ四六．九三元，今年二月淨利一．九七億，ＥＰＳ五．五二元，這個高成長帶動高本益比，也讓旺矽股價衝上三九一○元，旺矽去年ＥＰＳ三三．四九元，二月單月淨利四．二三億，ＥＰＳ四．三元，中華電信旗下的精測去年ＥＰＳ也創下三○．四一元的好成績，股價也漲到四二四五元。

探針卡族群不少伏兵

市場上探針卡成了最響亮的產業，仍在虧損的中探針股價從二一．三元大漲到二○一．五元，現在市場上正快速從興櫃市場找標的，漢民集團的漢測二月營收三．○二億元，年增七七．五％，股價漲到二九五○元，去年上半年ＥＰＳ五．○二元，下半年財報尚未公布。市場努力找探針卡的公司，大家比較少聽說的創新服務上周單周大漲四一六元，漲幅四一．四二％，創新服務去年上半年ＥＰＳ○．○三元，下半年ＥＰＳ六．一八元，股價一口氣衝到一四五五元。先前《先探》最早提到的矽創子公司新特也終於被市場發現，單周上漲六六．五元，漲幅二九．一七％，去年上半年ＥＰＳ二．九元，下半年三．八一元，對比都上千元的探針卡，新特成為市場焦點。還有以每股五二元登上興櫃，元大創投輔導的景美科技生產探針卡機構件，去年上半年ＥＰＳ一．○五元，上周也大漲五六元，漲幅十四．四五％。（全文未完）

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