國票金改選！官股遭疑砸大錢為特定集團護航　財長：依循專業治理　不會與特定民股合作

▲圖為民進黨立委郭國文簡報內容。（圖／翻攝自國會直播，下同）

記者錢雅惠／綜合報導

國票金今年5月將舉行股東會改選董監事，立法院財政委員會25日邀請財政部進行業務報告，藍綠立委持續關切經營權之爭。國民黨立委賴士葆質疑，目前泛公股買到22%以上，違反民營化的潮流，是不是為特定集團護航？

對此，財政部長莊翠雲表示，國票金5月的改選，公股會依照按股權實力原則，不會配合特定民股，「如果我們取得主導權，當然要讓公司治理走入正軌跟穩健經營」。

國民黨立委賴士葆質詢表示，目前泛公股跟減資的台酒花了60億以上去買到國票金22%以上的股權，今年5月要改選董監事還要增加一位副董事長，他質疑財政部用納稅人取得民營企業經營權，違反民營化的潮流，並幫特定集團護航。

▲圖為國民黨立委賴士葆簡報內容。

另外，賴士葆也質疑泛公股在今年5月國票金改選會指派董事長跟總經理，莊翠雲表示，目前還沒有確定，股東會還沒開，不過，她也重申會依照股權實力原則來進行。賴士葆則是提醒財政部所有權跟經營權要分開，董總的任命不能政治任命。

▲立委賴士葆質詢財長莊翠雲。

民進黨立委郭國文在質詢時也表示，莊翠雲說依照比例原則處理，不會配合特定民股，就是意味公股會主導，不然大費周章介入幹嘛？

值得注意的是，莊翠雲回答時雖然沒有正面回應國票金改選將由公股主導，僅表示瞭解郭國文的想法，但她也鬆口了會依照投資效益最大化跟股權來處理。

對於郭國文進一步追問公股主導國票金改選是否應回到公司治理、組織健全化，不會有董事長、副董事長擅權把持公司營運方向、該增資不增資的現象發生？莊翠雲回應，「當然要把公司治理導入正軌」。

▲立委郭國文質詢財長莊翠雲。

郭國文表示，財政部澄清這次會介入國票金改選只有兩個原則，一個是公股主導，一個是依循公司治理。莊翠雲回應時則指出，我們掌握的實力會在股東會改選時做最大優勢，並依照實力原則來展現，如果我們取得主導權，當然要讓公司治理走入正軌跟穩健經營。