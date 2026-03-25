ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

封測廠資本支出爆發　產業鏈價值拉升由配角變身主角

圖／先探投資週刊 提供

在AI/HPC需求帶動下，先進封裝成為延續算力成長關鍵，封測產業由配角翻身為核心，資本支出與技術門檻同步攀升。

文／吳旻蓁

過去，由於晶片結構簡單，封裝測試產業（OSAT）被視為半導體產業鏈中技術含量與資本強度相對有限的一環，然而，這樣的定位正迅速被改寫。過去數十年，半導體產業的性能提升主要依賴製程微縮，但隨著摩爾定律逐漸逼近物理極限，單純依靠晶圓製造已難以支撐算力持續成長的成本效益。

當前，以生成式ＡＩ與大型語言模型為代表的運算需求爆發，使得GPU、ASIC與HBM（高頻寬記憶體）等高階晶片需求急劇增加；為了實現高密度互連與異質整合，系統級整合成為半導體產業的新主軸，包括CoWoS、InFO以及2.5D與3D IC等技術快速滲透市場。當整個系統被封裝在單一晶片架構中，不僅推升了對精密設備與材料的要求，更讓測試環節的重要性再大幅提升，整體封測產能因而出現強勁需求。因此可見，在人工智慧與高效能運算應用的爆發下，先進封裝已從輔助角色躍升為延續算力成長的新引擎，成為半導體產業的關鍵成長動能，同時，也一躍成為當前半導體競賽中最重要的戰場之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

封測資本支出增六到七成

而封測產業的結構性轉變，也可從業者的資本支出上看到直觀的反映。根據美系外資美國銀行（BofA）半導體產業分析師劉宇喬指出，今年半導體產業將圍繞兩大主軸，第一是前端三奈米與二奈米製程產能持續吃緊；第二則是後段先進封裝與測試產能也相當吃緊，因此讓資本支出維持高水準。其中，晶圓代工今年有機會上看七七○至七八○億美元，年增約二七％；而後段封裝測試更將迎來結構性的擴展，整體資本支出可望出現高達六○至七○％的顯著增幅，整體規模上看二五○億美元。此現象不僅反映技術演進的方向，也透露出產業價值鏈重分配的深層變化。

在這波擴產潮中，全球最大委外封測廠日月光投控憑藉台積電先進封裝龐大的外包需求，成為首要承接方。為全力衝刺ＡＩ先進封裝，日月光展現了強烈的擴張企圖心。回顧去年，其資本支出約五五億美元（包含機器設備三四億美元與廠房設施二一億美元），主要投入LEAP先進封裝平台及自動化；而在今年初的法說會上，公司進一步將資本支出上修至約七○億美元，其中廠房設施維持二一億美元水準，但機器設備投資則大幅擴張至約四九億美元，年增幅高達四四至四五％。供不應求的局面正促使封測大廠積極透過龐大資本投入，搶占高毛利產品線的市場份額。

日月光先進封裝提升營收

在台積電先進封裝出現大量外包需求之下，日月光投控作為全球最大委外封裝測試廠，自然成為首要承接方。日月光投控正全力衝刺ＡＩ先進封裝，從資本支出來看，公司去年資本支出約五五億美元，其中機器設備占三四億美元，廠房與設施約二一億美元，主要投入於LEAP先進封裝平台、測試產能擴充與製程自動化。而公司於今年年初的法說會上，進一步上修資本支出至約七○億美元，其中，機器設備投資由三四億美元大幅提高至約四九億美元，年增幅達四四至四五％；廠房與設施則維持約二一億美元水準。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2397期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jasper玩行李箱慘摔！　應采兒才剛講：別耍笨

推薦閱讀

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

南亞科（2408）去（2025年）6月公告在睽違12年之後再行辦理私募案，當時市場即揣測引進重量級大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機，今（25日）答案正式揭曉，私募分成三大包，而參與認購包括美廠的Sandisk、思科，日廠鎧俠、韓廠SK海力士子公司Solidigm名列其中，私募總金額高達787億元。

2026-03-25 17:49
南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

南亞科（2408）今（25）日傍晚公告最近一波私募案背後金主團，赫見Sandisk、Kioxia、Solidigm（Hynix)等美、日、韓系大廠，鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，這項投資案不能只看成採購，也不能只看成財務投資，大廠對南亞科已從買料供貨邏輯轉向「更深的供應控制力」，尋求綁定4大策略。

2026-03-25 18:07
台股重返33K　外資終止連4賣回補363億元

台股重返33K　外資終止連4賣回補363億元

美國、伊朗停戰露出曙光，今（25）日亞股全面反彈，台股開高走高，站回3萬3千點整數關卡，外資終結連續四天賣超，買超363.28億元，鴻海（2317）居外資買超第三個股，買超張數為9605張，記憶體華邦電（2344）、力積電（6770）則為外資調節第一、二名個股。

2026-03-25 17:46
陽明看今年美線長約運價會拉高　南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

陽明看今年美線長約運價會拉高　南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

陽明海運(2609)今(25)日下午舉辦法說會，指出今年全球經濟溫和成長，，在1月發布的全球經濟展望報告中，預測2026年全球經濟成長為3.3%，但中東戰爭因素，未來成長亦充滿變數。因美以伊戰爭，油料高漲，油料佔公司營運成本約17%，今年美國線長約運價估計會簽的比去年高，各航線4月開始將開徵不同金額的油料附加費。

2026-03-25 15:54
國票金爭奪戰！　財長表態「官股」不會配合特定民股

國票金爭奪戰！　財長表態「官股」不會配合特定民股

今（25）日立法院財會邀請財政部進行業務報告，多名立委針對泛官股行庫增持國票金（2889）持股，以及經營權規劃，質詢財政部部長莊翠雲，莊回應董事提名將以按照「實力原則」處理，並強調「不會配合特定民股」。

2026-03-25 11:53
快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

今（25）日立院財委會邀請財政部長率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，立委林思銘針對是否參選年底六都選舉一事，質詢台北101董事長賈永婕，而賈永婕回應：沒有任何參選打算、不在人生規劃上。

2026-03-25 11:19
中租開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票　股息殖利約5.42％

中租開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票　股息殖利約5.42％

擁有12.8萬名股東中租-KY（5871）於今（25）日公布今年盈餘分派，每股配發5.8元現金股息、0.2元股票股利，合計股利6元，相較去年每股稅後盈餘（EPS）11.24元，盈餘配發率約53.38%，若以今日107元收盤價計算，潛在股息殖利約5.42%。

2026-03-25 16:09
輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

美股光通訊概念股周二（24日）全線走強，成為美股市場最亮眼的族群，帶動台股今（25日）相關概念股全面走揚，包括光聖（6442）、聯亞（3081）、IET-KY（4971)、華星光（4979）、環宇-KY、眾達-KY（4977）、波若威（3263） 等7檔指標股鎖死或一度觸及漲停價。

2026-03-25 12:39
SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

SpaceX傳出最快將於本周向美國納斯達克遞件申請IPO，激勵台股低軌衛星概念股今（25）日全面噴出，盤中多達7檔個股攻上漲停，族群買氣爆棚。

2026-03-25 12:33
Arm喊賣自家AI晶片　大股東軟銀股價飆漲

Arm喊賣自家AI晶片　大股東軟銀股價飆漲

Arm宣布推出首款自研人工智慧（AI）資料中心晶片「AGI CPU」，象徵公司策略重大轉型，從過去以IP授權為主，跨入實體晶片市場，預期未來將挹注數十億美元營收動能；受消息激勵，Arm股價盤後上漲6.5%，今年以來累計漲幅已達22%，軟銀集團今早（ 25日）股價一度上漲逾8%，創兩周以來最大漲幅。

2026-03-25 10:58

讀者迴響

熱門新聞

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

金價崩跌入熊市！　瑞銀力挺「現在不要拋售、很快恢復上漲」

史上最高價「抓去關」　股后穎崴明起處置到4／10

林志玲舊愛「馬桶小開」白富美老婆　酒後勾男全直擊

上市公司大量解僱勞工　4500萬福利金沒給

輔導券商請辭掀風暴！　生技股國鼎重挫逾5成

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

ETF股王「0050正2」分割前最後買進日　下周2萬可入手

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

73檔紀念品今最後上車日　面板雙雄、聯電、永豐金都在列

美股回吐漲幅、油價反彈

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

台股大漲826點史上第7大　台積電漲35元收1845

鴻海恐跌到160元？投資網紅揭警訊：只是開始

權值F4飆風再起！鴻海重回200元　台股勁揚逾千點

快訊／群創南科廠賣了！　矽品砸63.25億接手

快訊／賈永婕國會表態！　「不打算參選台北市長」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366