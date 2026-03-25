陽明看今年美線長約運價會拉高　南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

▲陽明海運表示油料佔公司營運成本約17%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(25)日下午舉辦法說會，指出今年全球經濟溫和成長，，在1月發布的全球經濟展望報告中，預測2026年全球經濟成長為3.3%，但中東戰爭因素，未來成長亦充滿變數。因美以伊戰爭，油料高漲，油料佔公司營運成本約17%，今年美國線長約運價估計會簽的比去年高，各航線4月開始將開徵不同金額的油料附加費。

在塞港部分，歐洲因天候與結構性問題一直有塞港問題，南亞港口因應中東戰爭船舶調度也已出現塞港，如果戰事擴大有可能影響到亞洲其他港口。

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對於主要經濟體成長預測，2025年中國經濟成長率穩定在5%，2026年放緩至4.5%，2027年進一步降至4.0%。2月底美、以、伊軍事衝突升級,導致荷莫茲海峽通行受阻，不僅引發國際油價大幅波動，亦衝擊全球供應鏈。

目前困在波斯灣內船舶約占全球總運力1.5%，但未包括在荷莫茲海峽外等候的船隻，陽明有一艘船困在區內，所屬海運聯盟會將波灣航線船隻先調到美國與歐洲、地中海等航線。

2月底美、以、伊軍事衝突升級，導致荷姆茲海峽通行受阻，不僅引發國際油價大幅波動，亦衝擊全球供應鏈穩定；隨著戰事膠著，更進一步加劇通膨壓力，為全球經濟前景帶來高度不確定性，對於油價未來發展無法做預測。

陽明去年合併營業收入為新台幣1635.58億元，稅後淨利170.97億元，稅後EPS為4.9元，董事會決議配發現金股利每股2元，配發率40.82%。