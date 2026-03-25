裕隆看好2026作為成長起點　納智捷將整合鴻華先進

▲裕隆集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕隆汽車（2201）今日舉行法說會，總經理許國興表示，車市在政策帶動下已於去年第四季出現回溫跡象，隨著相關政策逐步明朗，2026年市場可望回歸基本面並趨於穩定，公司也將其視為未來逐年成長的起點。

針對品牌布局，許國興表示，納智捷未來將進一步整合至鴻華先進體系之下，雙方協同將有助於提升溝通效率與市場反應速度，無論對納智捷品牌經營或Foxtron產品銷售，皆可望產生綜效。同時，公司也強調將持續完善售後服務，確保既有車主權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕隆指出，2025年台灣新車領牌數約41.4萬輛，年減約9%，主要受到上半年政策不確定性壓抑需求。不過，隨第四季貨物稅優惠延續拍板，帶動買氣回籠，單季領牌達11.8萬輛，季增22%，顯示市場已有回溫動能。

從車型結構來看，油電混合車成長最為顯著，全年年增達11%，市占率由26%提升至32%，成為帶動市場的重要動能之一。裕隆認為，儘管2026年初仍可能受到關稅與外部環境干擾，但隨需求回補，全年車市有望逐步回穩。

在營運策略上，裕隆持續推動轉型，除整車製造外，也積極布局能源與資產事業。包括推進車用電池組裝、檢測與維修服務能力，切入電動車後市場；同時拓展表後儲能應用，涵蓋充儲整合、光儲系統及高耗能產業用電管理等領域，並透過策略合作加速產品落地。

此外，公司亦強化產能與資源運用，包括彈性調整生產規模、爭取代工訂單以提升產線利用率，並同步提升中國及海外市場的獲利能力，以及資產活化效益。

展望2026年，許國興指出，面對地緣政治與關稅政策等不確定因素，裕隆將維持穩健經營步調，一方面持續強化本業競爭力，另一方面穩步推進轉型布局，打造更具韌性與多元化的事業結構，逐步轉化為穩定的營運成果。