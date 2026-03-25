單車變身移動生態數據站　自行車設計比賽「智慧永續」驅動雙軸轉型

▲經濟部主任秘書莊銘池(左)將金牌獎頒贈給得獎者卓彥充。（圖／經濟部提供）

記者張佩芬／台北報導



經濟部今(25)日在外貿協會南港一館舉辦「第26屆全球自行車設計比賽(IBDC)」頒獎典禮。本屆賽事吸引全球6國、共123件頂尖作品角逐，最終由台灣設計師卓彥充以結合大數據與綠能的「移動式生態數據站」勇奪金牌。

IBDC深耕30年，其不僅是一場設計競賽，更是台灣自行車產業全球創新與產業應用的關鍵橋梁，透過全球創意的匯聚，協助產業導入關鍵技術與綠色材料，鞏固台灣作為全球高階自行車研發中心的領先地位。

經濟部莊銘池主任秘書致詞時表示，全球自行車設計比賽近30年來已累積87個國家超過15,000個作品，總計產出超過60個創意產品於市場上市，在電動化、智慧化與AI化的發展趨勢下，讓自行車不再是個單純的交通工具，它更與個人的生活與健康密切結合，同時呼應城市的發展與脈絡，更是我們邁向全球2050淨零目標的重要工具。

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今年十七項得獎作品，可以看到都與比賽主題緊密連結。以金獎作品為例，設計師試圖把自行車變成都市的神經元，並透過感知的裝置搜集來自環境的各種資料，等於直接參與了整個都市的發展，創造了屬於自己的永續價值。

第26屆IBDC的得獎作品，充分展現了未來自行車發展的三大方向：更重視騎乘安全、更貼近日常需求，以及落實永續理念。

▲第26屆全球自行車設計比賽頒獎典禮與會貴賓與所有得獎者全體合影留念。（圖／經濟部提供）

‧ 金牌獎｜移動式生態數據站(台灣)：以共享單車為出發點，巧妙結合智慧大數據與永續概念，展現「綠色騎行參與城市永續」的創新思維，獲得評審團高度青睞。

‧ 銀牌獎｜ORBI - smart cycling companion：聚焦親子與兒童的騎乘情境。透過任務設計與安全功能的結合，鼓勵孩子在互動中培養日常騎車與戶外探索的習慣。

‧ 銅牌獎｜Micromobility x Shopping 微移動概念設計X購物：從日常購物需求出發，提出更便利、省力的短程移動構想，精準解決消費者在生活中的實際痛點。

期盼透過IBDC，未來能促成更多創新構想與台灣產業鏈結，帶動產品升級與新創發展。經濟部將持續支持產業創新轉型，強化高階自行車與電動輔助自行車(E-bike)的關鍵技術布局，並大力推動回收材料應用與友善環境製程，全面提升台灣自行車產業的永續競爭力，穩固全球市場龍頭寶座。