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春節台彩熱賣近900億元、誕生19位頭獎得主！最後一個2000萬超級紅包還沒刮出

▲▼ 台灣彩券,公益彩券,春節買氣,刮刮樂,威力彩,大樂透,億萬得主,過年開運,頭獎。（圖／記者萬玟伶攝）

▲台灣彩券公司董事長黃志宜（右）、總經理謝志宏（左）開心分享115年台彩第一季銷售衝新高的成績。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

農曆春節期間，全台各地彩券行湧現大批排隊人潮，民眾紛紛與親友集資包牌或隨手購買刮刮樂，將買彩券視為過年必備的開運儀式，這股熱潮也具體反映在驚人的銷售成績上！根據台灣彩券公司統計，今年春節加碼買氣相當熱烈，截至3/22（日）公益彩券銷售金額累積達新臺幣898.9億元，較去年同期 862.31億元成長4.24%。而且光是短短3個月時間，威力彩就開出3注、大樂透更是開出16注頭獎的驚人成績，總計今年已經誕生19位億元頭獎得主！此外「2,000萬元超級紅包」迄今也還剩1個頭獎，想抓住成為千萬富翁的機會，就別錯過距離自己最近的彩券行！

高基期下穩健成長　台彩持續刷新表現
回顧整體營運表現，台灣彩券公司董事長黃志宜於今（3/25）春酒記者會中表示，去年台彩繳出亮眼成績，全年銷售金額達1,681.5億元，創下公益彩券歷年新高紀錄。他指出，「突破自己是最困難的，但我們仍是年年突破自己的成績。在市場已處於高基期的情況下，年年刷新紀錄，實屬不易！」

他認為，這樣的成果來自多方力量的共同推動，包括主管機關與相關政策的支持，確保市場制度與發展方向穩健，同時也仰賴台灣彩券經營團隊在產品規劃與營運策略上的持續優化，以及全台經銷商體系的積極投入與服務能量，三方合力推動，才能帶動整體銷售規模再創高峰。

▲▼ 台灣彩券,公益彩券,春節買氣,刮刮樂,威力彩,大樂透,億萬得主,過年開運,頭獎。（圖／記者萬玟伶攝）

▲今年春節全台彩券銷售創下佳績，截至3/22銷售額已累積達898.9億元，台灣彩券公司董事長黃志宜對此亮眼表現深感欣慰，他也感謝主管機關、經營團隊與全台經銷商三方合力，在市場高基期下仍年年突破自我。

刮刮樂熱賣「637億元」撐起過年動能　電腦型彩券誕生19位億萬富翁
台灣彩券公司總經理謝志宏則從數據面補充指出，截至3/22止，整體銷售金額接近898.9億元，較去年同期成長4.24%。「其中，成長幅度最高的是刮刮樂，截至3/22銷售達637億元，較去年同期582.6億元明顯提升，成為今年春節檔期最主要的成長動能！」電腦型彩券雖然接連誕生19名億萬得主，但頭獎累積效應較反映在1、2月的業績上，致使電腦型彩券相較去年同期，約衰退了6.37%。「但整體來看，今年仍然比去年同期成長了4.24%，非常感謝各界的支持與協助。」

關於民眾都相當好奇的中獎情形，謝志宏指出，今年迄今威力彩已開出3注頭獎，大樂透則開出16注頭獎，為近3年同期最高。「我們也觀察到一些很有趣的現象，像是高雄小港區在過年期間中獎案例特別集中，可說是財神格外眷顧的區域之一。」從投注行為來看，「幾乎百分之百都是電選，另外也有部分是採用系統包牌的方式。」

過年期間買氣最旺的「2,000萬元超級紅包」，頭獎尚有1個未被刮出，「1,200萬大吉利」8個則已全數開出。台彩也提醒民眾，3月份還沒過完，別錯過被財神眷顧的機會！

▲▼ 台灣彩券,公益彩券,春節買氣,刮刮樂,威力彩,大樂透,億萬得主,過年開運,頭獎。（圖／記者萬玟伶攝）

▲▼台灣彩券總經理謝志宏指出，今年春節在刮刮樂強勁動能帶動下，整體較去年同期成長4.24%。今年也已誕生19位億萬頭獎得主，目前「2,000萬元超級紅包」也仍有1個頭獎機會，呼籲民眾把握3月開運時機。

▲▼ 台灣彩券,公益彩券,春節買氣,刮刮樂,威力彩,大樂透,億萬得主,過年開運,頭獎。（圖／記者萬玟伶攝）

買菜途中變億萬得主　幸運降臨引發善的循環
當民眾透過購買公益彩券支持社會福利的同時，這份幸運也可能回饋到自己身上！謝志宏分享，去年12/26在苗栗開出的大樂透1.25億元頭獎得主是名50多歲的女性，過去因為家中長輩生病，她毅然辭去工作照顧病親，弟弟則主動承擔起全家的經濟重擔。當天她像往常一樣去買菜，途中湧現一個強烈念頭覺得應該去買張彩券，就在菜市場附近的彩券行花100元買了大樂透，沒想到竟一躍成為頭獎得主。

中獎後她激動致電弟弟，「你可以退休了！」更令人感動的是，這對姊弟在扣除稅金、實領約8,000萬的獎金後，決定從中捐出1,000萬元給中國信託慈善基金會，希望這筆意外之財能回饋社會，幫助更多需要的人。

今年1/13在台南永康開出的大樂透頭獎1.1億元，中獎人是一位年約55歲的男性，他花了350元以電腦選號包牌7個號碼，總共中了1.1億元獎金。得知自己中獎後還被太太質疑「會不會被詐騙了」，他隨後直接將彩券正本交給太太保管，結果這份厚禮反而讓太太壓力大到失眠。在領獎現場，這對夫妻也展現了慷慨的一面，儘管先生最初對於要包多少紅包給彩券行感到苦惱，甚至擔心親自送紅包會導致身分曝光，但最終他仍決定透過台彩協助，大方包給彩券行10萬元紅包分享喜悅。

今年2/3在台中西屯區開出的大樂透1.39億元頭獎，得主也是一位年約55歲的藍領基層勞工。他憑藉1,000元電選成為大樂透頭獎得主。有趣的是，由於他一口氣買了20注，第一遍對獎以為自己只中了400元小獎，直到反覆核對20多遍，才確定其中一注中了頭獎。他向台彩團隊坦言，確認中獎後反而陷入了極度緊張與失眠，甚至影響到隔天的工作狀態。最終他也大方捐出300萬元做公益，並包給彩券行20萬元紅包。

今年春節加碼的「大小紅包」在各縣市的熱度也相當亮眼。根據台彩統計，新北市以開出111注奪下全台之冠，台北市與台中市則分別以78注與76注緊隨其後，第4名為高雄69注，第5名為桃園57注，可見六都因人口稠密且購券意願高，仍是幸運兒誕生的主要地區。

關鍵字： 台灣彩券公益彩券春節買氣刮刮樂威力彩大樂透億萬得主過年開運頭獎

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