春節台彩熱賣近900億元、誕生19位頭獎得主！最後一個2000萬超級紅包還沒刮出

▲台灣彩券公司董事長黃志宜（右）、總經理謝志宏（左）開心分享115年台彩第一季銷售衝新高的成績。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

農曆春節期間，全台各地彩券行湧現大批排隊人潮，民眾紛紛與親友集資包牌或隨手購買刮刮樂，將買彩券視為過年必備的開運儀式，這股熱潮也具體反映在驚人的銷售成績上！根據台灣彩券公司統計，今年春節加碼買氣相當熱烈，截至3/22（日）公益彩券銷售金額累積達新臺幣898.9億元，較去年同期 862.31億元成長4.24%。而且光是短短3個月時間，威力彩就開出3注、大樂透更是開出16注頭獎的驚人成績，總計今年已經誕生19位億元頭獎得主！此外「2,000萬元超級紅包」迄今也還剩1個頭獎，想抓住成為千萬富翁的機會，就別錯過距離自己最近的彩券行！

高基期下穩健成長 台彩持續刷新表現

回顧整體營運表現，台灣彩券公司董事長黃志宜於今（3/25）春酒記者會中表示，去年台彩繳出亮眼成績，全年銷售金額達1,681.5億元，創下公益彩券歷年新高紀錄。他指出，「突破自己是最困難的，但我們仍是年年突破自己的成績。在市場已處於高基期的情況下，年年刷新紀錄，實屬不易！」

他認為，這樣的成果來自多方力量的共同推動，包括主管機關與相關政策的支持，確保市場制度與發展方向穩健，同時也仰賴台灣彩券經營團隊在產品規劃與營運策略上的持續優化，以及全台經銷商體系的積極投入與服務能量，三方合力推動，才能帶動整體銷售規模再創高峰。

▲今年春節全台彩券銷售創下佳績，截至3/22銷售額已累積達898.9億元，台灣彩券公司董事長黃志宜對此亮眼表現深感欣慰，他也感謝主管機關、經營團隊與全台經銷商三方合力，在市場高基期下仍年年突破自我。

刮刮樂熱賣「637億元」撐起過年動能 電腦型彩券誕生19位億萬富翁

台灣彩券公司總經理謝志宏則從數據面補充指出，截至3/22止，整體銷售金額接近898.9億元，較去年同期成長4.24%。「其中，成長幅度最高的是刮刮樂，截至3/22銷售達637億元，較去年同期582.6億元明顯提升，成為今年春節檔期最主要的成長動能！」電腦型彩券雖然接連誕生19名億萬得主，但頭獎累積效應較反映在1、2月的業績上，致使電腦型彩券相較去年同期，約衰退了6.37%。「但整體來看，今年仍然比去年同期成長了4.24%，非常感謝各界的支持與協助。」

關於民眾都相當好奇的中獎情形，謝志宏指出，今年迄今威力彩已開出3注頭獎，大樂透則開出16注頭獎，為近3年同期最高。「我們也觀察到一些很有趣的現象，像是高雄小港區在過年期間中獎案例特別集中，可說是財神格外眷顧的區域之一。」從投注行為來看，「幾乎百分之百都是電選，另外也有部分是採用系統包牌的方式。」

過年期間買氣最旺的「2,000萬元超級紅包」，頭獎尚有1個未被刮出，「1,200萬大吉利」8個則已全數開出。台彩也提醒民眾，3月份還沒過完，別錯過被財神眷顧的機會！

▲▼台灣彩券總經理謝志宏指出，今年春節在刮刮樂強勁動能帶動下，整體較去年同期成長4.24%。今年也已誕生19位億萬頭獎得主，目前「2,000萬元超級紅包」也仍有1個頭獎機會，呼籲民眾把握3月開運時機。

買菜途中變億萬得主 幸運降臨引發善的循環

當民眾透過購買公益彩券支持社會福利的同時，這份幸運也可能回饋到自己身上！謝志宏分享，去年12/26在苗栗開出的大樂透1.25億元頭獎得主是名50多歲的女性，過去因為家中長輩生病，她毅然辭去工作照顧病親，弟弟則主動承擔起全家的經濟重擔。當天她像往常一樣去買菜，途中湧現一個強烈念頭覺得應該去買張彩券，就在菜市場附近的彩券行花100元買了大樂透，沒想到竟一躍成為頭獎得主。

中獎後她激動致電弟弟，「你可以退休了！」更令人感動的是，這對姊弟在扣除稅金、實領約8,000萬的獎金後，決定從中捐出1,000萬元給中國信託慈善基金會，希望這筆意外之財能回饋社會，幫助更多需要的人。

今年1/13在台南永康開出的大樂透頭獎1.1億元，中獎人是一位年約55歲的男性，他花了350元以電腦選號包牌7個號碼，總共中了1.1億元獎金。得知自己中獎後還被太太質疑「會不會被詐騙了」，他隨後直接將彩券正本交給太太保管，結果這份厚禮反而讓太太壓力大到失眠。在領獎現場，這對夫妻也展現了慷慨的一面，儘管先生最初對於要包多少紅包給彩券行感到苦惱，甚至擔心親自送紅包會導致身分曝光，但最終他仍決定透過台彩協助，大方包給彩券行10萬元紅包分享喜悅。

今年2/3在台中西屯區開出的大樂透1.39億元頭獎，得主也是一位年約55歲的藍領基層勞工。他憑藉1,000元電選成為大樂透頭獎得主。有趣的是，由於他一口氣買了20注，第一遍對獎以為自己只中了400元小獎，直到反覆核對20多遍，才確定其中一注中了頭獎。他向台彩團隊坦言，確認中獎後反而陷入了極度緊張與失眠，甚至影響到隔天的工作狀態。最終他也大方捐出300萬元做公益，並包給彩券行20萬元紅包。

今年春節加碼的「大小紅包」在各縣市的熱度也相當亮眼。根據台彩統計，新北市以開出111注奪下全台之冠，台北市與台中市則分別以78注與76注緊隨其後，第4名為高雄69注，第5名為桃園57注，可見六都因人口稠密且購券意願高，仍是幸運兒誕生的主要地區。