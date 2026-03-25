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王道銀駱怡君海內外出招！雪梨代表處拼升分行　爭取財管2.0執照

▲▼王道銀董事長駱怡君。（圖／王道銀提供）

▲王道銀董事長駱怡君。（圖／王道銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

王道銀（2897）宣布「王道好影響」投資計畫，董事長駱怡君在今（25）日表示，近幾年投入的中型市場企業（MME）商金業務，今年可望有獲利貢獻，同時拓展財管業務，爭取財管2.0執照，進駐高雄亞灣專區，至於海外佈局方面，雪梨代表處升格分行事宜，位於天津的代表處將遷移至上海代表處，除了衝刺獲利成長，更將以「發展輕資本業務」作為核心發展目標。

王道銀去年合併稅後淨利為31.49億元，每股稅後盈餘（EPS） 0.61元，獲利較前一年下滑主因認列集團轉投資公司日盛台駿租賃的虧損，受到大陸市場景氣低迷影響，日盛台駿租賃表現不如預期，透過一系列改善措施，希望有助今年表現穩健發展。

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集團其他子公司部分，華票（2820）去年稅後淨利達17.96億元，較前一年度大幅成長31%，創投事業去年也維持一定獲利水準，達1億元；美國子行華信銀去年稅後淨利達3.9億元，若不計入前一年度因呆帳回收的一次性收入，較前一年度成長11%，同時，美國華信銀行總資產去年也突破10億美元大關，正式挺進「10億美元俱樂部」（Billion Dollar Club）。

駱怡君說，近新建與投入的商金中型企業（MME）業務，今年開始會有獲利貢獻，消金業務可望開始穩健堆疊獲利，此外，將持續拓展財管業務，爭取財管2.0執照，並以進駐高雄亞灣專區為目標；在海外佈局方面，正籌備雪梨代表處升格分行事宜，而天津的代表處即將遷移至上海代表處，因應資本規模相對較小，發展TMU、理財商品及貿融業務等輕資本業務可以減輕資本耗用，同時提升手續費與利差收入。

王道銀「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後淨利的0.5%用於深耕影響力投資之外，更推出第一屆「王道WE Win（Women Empowered to Win）」創新女力競賽，尋找對社會或環境有正向影響的新創企業，本屆「王道WE Win」創新女力競賽徵件主題為「創新好影響力」，徵求有助於改善社會或環境問題的商業模式提案，凡有助於社會與環境永續發展或能創造正向影響力的種子期新創企業，以及符合「核心決策團隊至少包含一位女性」或「產品與商業模式以提升女性福祉或解決女性痛點為核心」其中一項條件者皆可參賽。

關鍵字： 王道銀投資計畫獲利成長海外佈局女力競賽

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