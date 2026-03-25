自行車AI賦能、淨零碳排創新應用　經濟部自行車產業主題館展出

▲經濟部產業發展署署長邱求慧(右6)、自行車中心董事長白政忠(右5)、自行車公會理事長吳盈進(右7)及經濟部產業技術司專門委員何祥瑋(右4)和與會貴賓，共同為「經濟部自行車產業主題館」剪綵揭幕。（圖／自行車中心提供）

記者張佩芬／台北報導



在經濟部的全力支持下，財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心今(25)日於南港展覽館1館正式揭幕「經濟部自行車產業主題館」。該館推動產業智慧化與永續發展，匯聚產官學研多方資源，聚焦淨零碳排、AI賦能、共通協議、前瞻檢測及人因科技等五大關鍵領域，精選18項自行車相關科技專案成果，展現我國自行車產業於技術創新、標準接軌及應用落地的整體能量。

經濟部產業發展署署長邱求慧於致詞時表示，歐洲自行車聯合會預估2030年歐洲自行車市場電動自行車占比可望突破五成，台灣具備電子、電機與資通訊產業優勢，未來可作為強化電動輔助自行車系統整合等高值化產品發展的獨特優勢，讓臺灣持續成為全球產業鏈中具關鍵競爭力的重要角色。

邱署長強調：「本次主題館所展示的淨零碳排、AI應用、前瞻檢測與人因科技成果，正是政府攜手產業推動轉型的具體展現，也彰顯台灣自行車產業邁向智慧與永續的新里程碑。」

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自行車中心李金揚總經理表示，本次主題館展示多項具體亮點成果。在淨零碳排展區，展出再生鋁材e-MTB與相關零件，以及中華自行車永續聯盟(BAS)推動產業減碳的階段成果與宣傳影片。

其中，再生鋁材產品運用新型車架結構與鑄造技術，取代傳統鋁擠型管焊接製程，並結合30%再生鋁材應用，同步導入CAE結構分析與S-N疲勞設計準則，有助業者降低車架產品碳排放，提升產品環保價值與技術競爭力。

主題館也同步呈現我國推動自行車產業淨零轉型的具體成果。為落實政府2050淨零排放政策，由巨大集團領軍整車與零組件廠商共同成立「中華自行車永續聯盟」(BAS)，以推動產業低碳轉型為目標。目前聯盟會員已擴展至78家業者，並訂定2030年每台自行車減碳至少40公斤的具體目標，展現產業鏈攜手邁向淨零發展的決心與行動力。

除淨零成果外，展館亦展出多項智慧化技術。其中，具影像辨識功能的「智能化電輔自行車」，透過AI影像辨識提前掌握前方路況，在車輛遇到起伏路面、坑洞時，可連動調整馬達助力與避震設定，即時優化騎乘反應，並提升穩定性與舒適度。

在前瞻檢測展區方面，則展出「電池護照平台」、「電輔公路車性能評價與三電效能技術」，以及「一站式測試服務」。其中，備受矚目的電池護照平台，係因應歐盟將於2027年強制導入數位電池護照制度而開發，透過歐盟電池法資訊的解析與平台功能規劃，讓電池護照平台符合歐盟電池法的規範，同時也為未來整合產品數位護照預做準備。

為了鼓勵民眾體驗新科技，凡是於現場騎乘智慧電動輔助登山車、進行室內爬坡互動，或感受智慧騎乘科技並留下體驗心得者，皆可獲贈小禮物，有興趣的產業人士與民眾即日起至3/28下午3點，前往位於南港展覽館1館K0515展位的「經濟部自行車產業主題館」，親身體驗令人耳目一新的自行車最新出爐的科專成果與技術。