台股重返33K　外資終止連4賣回補363億元

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國、伊朗停戰露出曙光，今（25）日亞股全面反彈，台股開高走高，站回3萬3千點整數關卡，外資終結連續四天賣超，買超363.28億元，鴻海（2317）居外資買超第三個股，買超張數為9605張，記憶體華邦電（2344）、力積電（6770）則為外資調節第一、二名個股。
美國總統川普表示，正與伊朗進行談判，中東地緣政治緊張情勢放緩，國際油價回挫，台股今日開高走高，終場勁揚826.87點或漲幅2.54%，以33439.11點作收，成交金額為6255億元。
根據證交所統計資料顯示，外資今日回補買超363.28億元，投信買超12.89億元；自營商買超131.42億元，其中自行買賣部分買超35.8億元，避險方面買超95.62億元， 三大法人今日合計買超507.59億元，3月外資累計賣超金額降至7804億元左右。
華通（2313）、燿華（2367）兩檔PCB個股為外資買超第一、二名個股，買超張數2萬3164張、1萬4535張；買超第三～五名個股、張數分別為鴻海9605張、華新（1605）9381張、凱基金（2883）9260張。
買超第六～十名個股、張數分別台勝科（3532）9185張、南亞（1303）8393張、大聯大（3702）7577張、永豐金（2890）6959張、兆豐金（2886）6899張。
外資今日賣超前十大個股、張數，分別華邦電5萬6510張、力積電2萬2096張、瑞軒（2489）1萬5873張、友達（2409）1萬2521張、中石化（1314）9675張、台玻（1802）8940張、緯創（3231）8102張、正新（2105）7994張、亞聚（1308）4823張、中環（2323）4581張。
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