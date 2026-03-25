快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募 Sandisk、海力士入列

南亞科（2408）去（2025年）6月公告在睽違12年之後再行辦理私募案，當時市場即揣測引進重量級大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機，今（25日）答案正式揭曉，私募分成三大包，而參與認購包括美廠的Sandisk、思科，日廠鎧俠、韓廠SK海力士子公司Solidigm名列其中，私募總金額高達787億元。

南亞科私募美日韓大咖搶進 法人：綁定4大策略

南亞科（2408）今（25）日傍晚公告最近一波私募案背後金主團，赫見Sandisk、Kioxia、Solidigm（Hynix)等美、日、韓系大廠，鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，這項投資案不能只看成採購，也不能只看成財務投資，大廠對南亞科已從買料供貨邏輯轉向「更深的供應控制力」，尋求綁定4大策略。

台股重返33K 外資終止連4賣回補363億元

美國、伊朗停戰露出曙光，今（25）日亞股全面反彈，台股開高走高，站回3萬3千點整數關卡，外資終結連續四天賣超，買超363.28億元，鴻海（2317）居外資買超第三個股，買超張數為9605張，記憶體華邦電（2344）、力積電（6770）則為外資調節第一、二名個股。

陽明看今年美線長約運價會拉高 南亞與歐洲塞港恐因戰事擴及亞洲

陽明海運(2609)今(25)日下午舉辦法說會，指出今年全球經濟溫和成長，，在1月發布的全球經濟展望報告中，預測2026年全球經濟成長為3.3%，但中東戰爭因素，未來成長亦充滿變數。因美以伊戰爭，油料高漲，油料佔公司營運成本約17%，今年美國線長約運價估計會簽的比去年高，各航線4月開始將開徵不同金額的油料附加費。

國票金爭奪戰！ 財長表態「官股」不會配合特定民股

今（25）日立法院財會邀請財政部進行業務報告，多名立委針對泛官股行庫增持國票金（2889）持股，以及經營權規劃，質詢財政部部長莊翠雲，莊回應董事提名將以按照「實力原則」處理，並強調「不會配合特定民股」。

快訊／賈永婕國會表態！ 「不打算參選台北市長」

今（25）日立院財委會邀請財政部長率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，立委林思銘針對是否參選年底六都選舉一事，質詢台北101董事長賈永婕，而賈永婕回應：沒有任何參選打算、不在人生規劃上。

中租開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票 股息殖利約5.42％

擁有12.8萬名股東中租-KY（5871）於今（25）日公布今年盈餘分派，每股配發5.8元現金股息、0.2元股票股利，合計股利6元，相較去年每股稅後盈餘（EPS）11.24元，盈餘配發率約53.38%，若以今日107元收盤價計算，潛在股息殖利約5.42%。

輝達加持「美股光通訊」狂飆 台廠7檔連動亮燈漲停

美股光通訊概念股周二（24日）全線走強，成為美股市場最亮眼的族群，帶動台股今（25日）相關概念股全面走揚，包括光聖（6442）、聯亞（3081）、IET-KY（4971)、華星光（4979）、環宇-KY、眾達-KY（4977）、波若威（3263） 等7檔指標股鎖死或一度觸及漲停價。

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰 7檔台廠亮燈漲停

SpaceX傳出最快將於本周向美國納斯達克遞件申請IPO，激勵台股低軌衛星概念股今（25）日全面噴出，盤中多達7檔個股攻上漲停，族群買氣爆棚。

Arm喊賣自家AI晶片 大股東軟銀股價飆漲

Arm宣布推出首款自研人工智慧（AI）資料中心晶片「AGI CPU」，象徵公司策略重大轉型，從過去以IP授權為主，跨入實體晶片市場，預期未來將挹注數十億美元營收動能；受消息激勵，Arm股價盤後上漲6.5%，今年以來累計漲幅已達22%，軟銀集團今早（ 25日）股價一度上漲逾8%，創兩周以來最大漲幅。