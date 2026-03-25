快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海力士入列

▲南亞科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

南亞科（2408）去（2025年）6月公告在睽違12年之後再行辦理私募案，當時市場即揣測引進重量級大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機，今（25日）答案正式揭曉，私募分成三大包，而參與認購包括美廠的Sandisk、思科，日廠鎧俠、韓廠SK海力士子公司Solidigm名列其中，私募總金額高達787億元。

南亞科在公告中直言引進這些重量級記憶體大廠資金，主要目的是「投資先進記憶體製造廠務與生產設備。」

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南亞科公告指出，3次私募案每股訂價皆為223.9元。至截稿前公司並本次私募資金用途:投資先進記憶體製造之廠務與生產設備。未針對《ETtoday》詢問進一步回應，惟今日股價以上漲10元或4.62%、每股226.5元作收，成交量9.65萬張。

依今日公告內容，南亞科此批私募分三次，第一次私募股數有1億3868萬5000股，全數由 Sandisk認購，規模高達310億5157萬1500元；第2次私募7000萬股，由鎧俠全數列購，認購金額達156億73萬元；第3次私募1億4289萬3000股，其中Solidigm認購7139萬3000股，Cisco認購7150萬股，金額高達319億9374萬2700元；此三大包私募合計資金規模高達787億1931萬4200元。

鈞弘資本執行長沈萬鈞於個人臉書上指出，南亞科這次私募案，真正要看的問題不是誰入股，而是這幾家自己都有生產，為什麼還要拿錢投南亞科。