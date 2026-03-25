南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略





▲南亞科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

南亞科（2408）今（25）日傍晚公告最近一波私募案背後金主團，赫見Sandisk、Kioxia、Solidigm（Hynix)等美、日、韓系大廠，鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，這項投資案不能只看成採購，也不能只看成財務投資，大廠對南亞科已從買料供貨邏輯轉向「更深的供應控制力」，尋求綁定4大策略。

沈萬鈞在個人臉書「萬鈞法人視野WJ Capital Perspective 」指出，4大策略包括：未來擴產方向、產品規格、供貨優先權、合作深度，都可以一起綁進去。

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依照南亞科公告，募資用途是投資先進記憶體製造的廠務與生產設備。這代表投進去的資金，直接變成南亞科未來的供應能力。沈萬鈞認為，這也說明，市場現在把DDR4單獨切成弱勢產品去看，邏輯不完整。

沈萬鈞認為，如果這些公司自己有產能，最後還要投一個DRAM廠，原因就不是DDR4沒有價值，而是某些規格、某些容量、某些應用，雖然不是最先進，需求卻還在，而且還需要穩定供應。主流大廠不想把自己的黃金產能留在這些產品上，就會需要第二供應來源，甚至需要用資本先卡位。

所以這次私募案反映的不是南亞科突然變成主流技術領導者，而是南亞科在分化後的記憶體供應鏈裡，開始被放到一個很實際的位置。

沈萬鈞認為，南亞科承接大廠不想自己繼續做、但客戶端又不能缺的那一段需求。才是這幾家自己也有生產，卻還要私募南亞科的核心原因。

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