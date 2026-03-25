通過換股強化集團資源　元大投信成為元大金100％子公司

▲元大金控外觀照。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

元大金（2885）與元大投信於今（25）日分別召開董事會決議通過股份轉換案，元大金目前持有元大投信74.71%股權，將1股元大投信股票換發元大金5.2583股，元大金將以發行新股方式，取得元大投信剩餘流通在外之全部股權，將納為元大金100%持股之子公司，雙方董事會決議在今（2026）年6月12日股東常會上提請股東通過本股份轉換案，並於取得相關主管機關核准後訂定股份轉換基準日。

元大投信於1992年成立，主要經營基金發行、全權委託等業務，截至今年2月底，元大投信總資產管理規模（AUM）約3.43兆元，是台灣第一大公募基金業者與ETF發行商，旗下產品線完整，涵蓋股票、平衡、債券、趨勢主題等各種投資面向，多檔商品如元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等廣受投資人青睞，帶動元大投信總受益人數達約625.9萬人，為投信公司中排名第一。

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元大金透過股份轉換將元大投信納為100%持股之子公司後，可望深化元大金資本市場專家之品牌形象，強化集團內的業務合作，提供客戶全面金融商品與服務，整合集團資源之策略目標並發揮綜效；同時，亦可擴大對元大投信長期競爭力的支持，協助元大投信掌握大者恆大之產業龍頭優勢。元大投信近年財務、業務表現亮眼，獲利成長性與營運效率均居於產業領先地位，透過換股亦有益於元大金強化長期獲利能力，進而推動企業價值提升、創造股東最大效益。



