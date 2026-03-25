華電網看好今年營運　有望雙位數成長

▲華電網董事長陳國章（左）、營運長王榮德（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

系統服務整合廠華電網（6163）今年可望迎來韌性資通、AI基建的成長雙引擎，特別是公司實績具先行者優勢，去年取得110件政府標案，得標總金額近83億元，年成長幅度近五倍。展望今年，華電網正向看待各項營運發展，盼營運雙位數成長。

華電網董事長陳國章細數成立30年成果，躋身國內前三大系統整合商，曾建置台灣第一套ADSL寬頻網路、最大光世代寬頻網路系統、國際機場資通訊系統、台鐵環島光纖骨幹網路等。近期由獨立子公司「開啟資安」，將「負責任的AI」概念導入服務環節。

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華電網在今年智慧城市展中，展出自主研發的企業專屬GAI平台、FaceKey智慧人臉辨識整合、以及智慧城市基礎建設標竿案例，包括桃園國際機場第三航廈的「PMS旅客運輸系統」等。

華電網指出，今年推升營運動能最重要的是AI基建，包含算力設備、低延遲的超高速網路、數據儲存、雲端平台等都可直接導入算力技術。隨著客戶的需求跨足海外佈局，公司正由系統整合商逐步轉型至AI服務提供商。不只如此，華電網亦深耕資安領域有成，與國立大學合作建立資安基地，投資台灣關鍵資安人才的養成。

華電網也表示，生成式人工智慧與自主代理（Agentic AI）2026年正在各行業重塑公私部門的營運流程，各組織除了硬體面上可能有的選用搭配難題，在軟體面上還要留意兼具快速與彈性部署、串接異質資料之際，還能確保數據安全與避免成為資安破口。

韌性資通方面，由於華電網曾建置最大光世代寬頻網路系統，各項實績卓著，將依規投標並努力爭取政府相關韌性資通訊的建設。

華電網2月營收5.07億元，年增136%；今年累計合併營收10.81億元，年增33.8%。

