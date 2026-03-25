德國館再成工具機展最大國家展區　呈現智慧製造與高端機械技術

▲台灣國際工具機展今日開幕，德經處的服務執行單位博智顧問公司總經理戴佩玲向立法院副院長江啟程、TMBA理事長陳紳騰介紹德國館。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)主辦的第九屆台灣國際工具機展(TMTS 2026)今(25)日起連續四天在台中國際會展中心登場。本屆展覽以「AI賦能 智造永續」為主題，延續數位與綠色轉型成果，聚焦人工智慧導入製造流程與永續智慧製造。

展會匯聚超過400家廠商、1800個攤位。德國經濟辦事處與其服務執行單位博智顧問公司再度籌組「德國館」，邀集18家德國企業與品牌參展，成為本屆最大規模的單一國家展區，展現德國在智慧製造、自動化與工業數位化領域的技術優勢。

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台中長期以來被視為台灣工具機產業的重要聚落，匯集大量機械設備製造商與精密加工供應鏈，形成完整且高度整合的產業生態系。隨著智慧製造與高端製造需求持續成長，台中在全球工具機產業中的角色亦日益重要，也為國際企業與台灣產業之間的合作提供良好基礎。

▲今年德國館邀集18家德國企業與品牌參展，成為本屆最大規模的單一國家展區，展現德國在智慧製造、自動化與工業數位化領域的技術優勢。（圖／德經處提供）

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「德國長期以來在高精密工具機與工業設備領域具備深厚的技術實力，而台灣則擁有完整且具競爭力的製造產業鏈。透過TMTS這樣的重要國際展會，德國企業得以與台灣產業夥伴深化交流、探索新的合作機會。今年德國館不僅展現智慧製造與高端機械技術，也聚焦半導體、航太與資料中心等新興應用領域，期待透過跨產業合作，共同推動全球製造業的創新發展。」

今年德國館的參展商展示多樣化的產品與解決方案，涵蓋金屬切削工具機、金屬成型設備、工具機零組件與配件、電控系統以及智慧製造解決方案等領域，包括工業機器人、3D列印技術以及其他先進製造相關設備與材料。

此外，德國巴登-符騰堡邦國際經濟及科技合作署(BW_i)今年首次加入TMTS德國館。巴登-符騰堡邦位於德國西南部，是全球機械工程、汽車與精密製造的重要產業基地，BW_i期望透過TMTS促進當地產業與台灣企業的交流與合作。

展會期間，德經處也將於3月25日至3月27日每日下午14:00至15:00，在德經處攤位G1005舉辦「德國產業解決方案專場」，邀請德國企業分享其技術與應用，內容將聚焦於半導體、航空航太與無人載具，以及資料中心等關鍵產業應用，展現工具機技術在高科技產業中的重要角色。

展覽期間每日15:00至16:00，德國館也將於德經處攤位舉辦Happy Hour歡樂時光，提供業界人士交流與建立商務連結的機會。

值得一提的是，由德國工具機製造業公會(VDW)推動的umati(通用機械技術介面)專區亦將於本屆TMTS亮相，展區設於德國館對面。umati致力於建立機械設備之間的全球通用通訊標準，使不同品牌與系統的設備能夠在同一平台上互聯互通，簡化資料傳輸並提升智慧製造的整合效率。透過這項技術，工具機、3D列印設備與生產管理系統之間的資料串聯將更加順暢，為智慧工廠與跨產業應用奠定重要基礎。