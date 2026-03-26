買菜順手中1億大樂透　苗栗女打給弟一句「你可以退休了」改變全家

▲大樂透1億頭獎一人獨得，獎落苗栗頭份。（圖／翻攝自Google地圖）



記者許力方／台北報導

台灣彩券公司分享大樂透頭獎得主改變一家人命運的溫馨故事，台彩總經理謝志宏表示，大樂透去年底在苗栗開出的1億元頭獎得主是50多歲的女性，當時她買菜路過彩券行，閃過一絲強烈念頭，就隨手買了100元電選大樂透，得知中獎後第一時間就打電話給獨力養家的弟弟說「你可以退休了」。

辭職顧病親撐家計 弟弟扛起全家經濟

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謝志宏分享，2025年12月26日在苗栗開出的大樂透1億元頭獎得主是名50多歲的女性，過去因為家中長輩生病，她毅然辭去公司會計工作，照顧病親，弟弟則主動承擔起全家的經濟重擔。

當天中獎人像往常一樣去買菜，途中湧現一個強烈念頭覺得應該去買張彩券，就在菜市場附近的彩券行花100元買了電選2注大樂透，沒想到竟一躍成為億元富翁，由於家裡只有她和媽媽住，就將這張改變人生的紙當「書籤」一樣夾在書中。得知中獎後，她激動打電話給弟弟，「你可以退休了！」

姊弟捐千萬回饋社會 帶母郵輪圓出國夢

更令人感動的是，領獎當天弟弟也陪同姐姐出席，姊弟倆在扣除稅金、實領約8000萬的獎金後，決定從中捐出1000萬元給中國信託慈善基金會，幫助更多需要的人，剩下的錢她想帶高齡80多歲的老母親出國，因媽媽久病剛癒、體力有限，搭郵輪方式最適合。