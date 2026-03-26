馬斯克「竹科大挖角」破百人應徵　打造全球最大晶片廠

▲全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）宣布啟動超大型晶片製造計畫「Terafab」，目標打造年產1太瓦（TW）運算能力的AI晶片，計畫將由Tesla、SpaceX與xAI共同推動，Tesla近期也已經在台積電大本營新竹市招募擁有10年以上工作經驗的資深工程師，至今應徵人數至少已超過100人，引發關注。

「TeraFab」計畫啟動 瞄準先進製程

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馬斯克近期宣布啟動「Terafab」計畫，將在美國德州奧斯汀打造一座超大型晶片製造廠，Terafab計畫導入先進2奈米製程，並整合晶片設計、製造、封裝與測試於同一座工廠內，形成高度垂直整合的生產模式，目標年產規模高達1000億至2000億顆晶片，應用範圍涵蓋自動駕駛、AI訓練系統以及人形機器人等關鍵領域

外媒分析，馬斯克此舉是為了讓旗下企業降低對既有晶片供應商的依賴，並進一步掌握關鍵製造能力。

▲Tesla在台灣開出「矽製程整合工程師」職缺。（圖／翻攝自LinkedIn）

來台招募工程師 鎖定晶圓製程核心人才

馬斯克宣布啟動計畫的同時，也開始鎖定台灣人才挖角。Tesla近期在求職平台針對台灣新竹地區開出「矽製程整合工程師」職缺，鎖定擁有10年以上工作經驗的資深工程師，工作內容包含製程分析、優化、良率提升及晶圓測試等。

Tesla釋出職缺大約2周，就有超過100人投遞履歷，目前已不再受理應徵，顯示該職缺對於台灣半導體工程師具有一定吸引力。除了台灣外，馬斯克亦透過X平台向南韓半導體與AI人才喊話，擴大招募範圍，強化全球布局。

隨著AI晶片需求急速擴張，半導體人才已成為全球關鍵資源。馬斯克如今確定跨足晶圓製造，不僅改變產業競爭態勢，也使台灣在全球人才版圖中的重要性進一步提升。