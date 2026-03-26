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去年全球前九大貨櫃航商萬海獲利率第一　今年業界獲利增減難料

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運去年在全球前九大貨櫃船公司當中獲利率名列第一。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／綜合報導　

根據Alphaliner數據，去年全球前九大貨櫃船公司(龍頭地中海航運非上市公司)獲利年減57.36%，我國貨櫃三雄萬海航運(2615)獲利率23.7%排第一，長榮海運(2603)19.6%居次，陽明海運(2609)9.1%排第六。今年因為中東戰爭，市場變數很大，獲利是增是減業界都表示難料。

台驊控股(2636)創辦人顏益財認為，今年雖然貨櫃船運力供大於求，但是需求分化，加上目前航司運營成本增加，今年長約運價水平比去年小幅上升，三大聯盟船公司加地中海航運運能噸位佔比超過八成以上，虧損經營機率大降，大型船公司不太可能降到成本價以下接貨，加上中東地緣政治風險短期間解除不容易，今年業績並不悲觀。

至於獲利能是增是減，要看地緣政治及戰爭事件的變化；另每家船公司的成本結構、航線組合和運營模式及彈性是否靈活也會產生不同的業績結果。

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歐洲籍船公司台灣公司高階則指出，今年獲利增減很難預測，通膨壓力加上戰爭的不確定因素，通常消費力肯定會減少的。

Alphaliner則分析，當前行業並不是已經重新跌回舊世界，而是仍然站在一個高於歷史均值的新台階上；2026年，地緣政治仍是最大變數。

2026年原本預期新造船持續交付、運力供給繼續增加，紅海局勢若緩和，航線恢復常態，貨櫃船公司利潤還將繼續承壓。

現在發生新的變數，伊朗局勢升級、中東風險可能成為「黑天鵝」、地緣政治衝突可能推高繞航需求，假設情境一：地緣衝突持續，繞航需求增加，有效運力被鎖定，運價會獲得支撐；情境二：紅海與中東航線恢復常態，新船大量湧入，利潤下行壓力加大。

結論是今年的行業表現，將不僅取決於供需本身，還將更深地受到地緣政治事件、航線安全局勢和全球供應鏈重構節奏的影響。

2025年前九大貨櫃船公司合計利潤139億美元，較2024年的326億美元減少57.36%，亞洲籍船東表現優異，抗跌原因是亞洲區內及亞洲相關航線佈局較深，而去年區域貿易活躍，區域線成本控制更具靈活性，相關船公司船隊平均船齡也較低。

去年中遠海運獲利率以17.9%列第三、韓新遠洋HMM14.0%列第四、以星航運12.8%列第五、赫伯羅德以5.1%列第七、馬士基4.0%列第八、日本海洋網船務(ONE)以2.7%列第九。

國內業界高階提醒，疫情期間亞洲籍船公司獲利明顯優於歐洲籍船公司，陽明海運就曾經名列獲利率第一，疫情結束後出現反轉，主要原因是亞洲籍船公司東西向航線比重高，東西向運價滑落幅度大，獲利衰退幅度也大，而歐洲籍船公司都有深耕南北向航線，獲利率衰退幅度明顯低於亞洲籍船公司。

關鍵字： 去年前九大萬海獲利率第一

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