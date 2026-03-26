操盤「清大校務基金」5000萬賺到48億　神祕人曝光

▲清大校務基金連11年獲利，背後最大功臣是校務基金操盤手、同時也是計量財務金融系教授林哲群。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在台灣高教界普遍深陷少子化與預算緊縮的寒冬時，國立清華大學卻靠著一套「校園版哈佛」的操盤邏輯，交出了一份令法人圈肅然起敬的成績單。清大校務基金（永續基金）自2014年進場以來，寫下連續11年維持正報酬、資產規模從最初的5,000萬元滾動至現今約48億元的紀錄。這套年化報酬率達7%的穩健系統，不僅為校方累積創造超過15億元的收益，更因績效太漂亮，吸引大量專業投信機構登門請益。

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從5,000萬到48億、連續11年維持正報酬⋯這是國立清華大學校務基金（永續基金）的成績單，這樣的好表現紅到法人圈，讓不少專業基金經理人想要一窺究竟，由於法人紛紛請益，2020年清大甚至還為此舉辦了一場交流會。

自2014年進場以來，連續11年維持正報酬，未曾出現年度虧損，已實現報酬率的年化平均值7%，累計為學校創造逾15億元收益，賺進數棟教學大樓。這樣的穩定績效，並非建立在高風險押注，而是一套以「風險優先」為核心的投資哲學。

清大校務基金操盤人、同時也是計量財務金融系教授林哲群直言：「市場好的時候，我們不會最亮眼，但市場下跌時，一定在前段班。」這句話點出基金策略的本質，就是不追求短期爆發，而是長期穩健累積。

自2014年以來，市場歷經多次劇烈震盪，期間橫跨了2015年中國股災、2018年中美貿易戰、2020年新冠疫情噴發，以及2022年美國暴力升息等四次大利空，清大基金卻未曾出現年度虧損，由於操盤的好績效，讓各系所紛紛投入資金到校務基金中，從一開始基金不過5,000萬元，如今規模已成長至48億元。這份成績單最令金融圈震撼的不是資產翻倍的倍數，而是其「極致的穩定性」。

林哲群強調，校務基金承載的是教育資源，「一分都不能少，更不能承受風險」，因此投資決策必須建立在長期可持續的邏輯之上，而非短線市場判斷。

正因這份穩定表現，清大校務基金逐漸受到市場關注，甚至吸引法人機構主動請益，校方還曾在2020年舉辦交流會，分享投資經驗。在高教普遍面臨財務壓力的環境下，清大則透過制度化投資，為學校建立長期財務自主能力。

這套模式的成功，也讓清大校務基金被學界視為「台版哈佛校務基金典範」，證明在高波動市場中，穩定報酬並非不可能，關鍵在於是否建立正確的投資紀律與風控機制。



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