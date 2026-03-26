48億「清大校務基金」持股名單曝！　操盤手3關鍵創奇蹟

▲清大校務基金操盤人林哲群指出，基金標的篩選條件，包括市值百大、殖利率排序和成交量門檻。（圖／鏡週刊提供，下同）

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在波動劇烈的台股市場，能夠連續11年維持正報酬，國立清華大學校務基金創造了令金融圈嘖嘖稱奇的「清大奇蹟」。這份亮眼成績單背後，並非依賴短線進出的運氣，而是由一套極度冷靜且高度制度化的選股與風控機制組成。

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「我們能夠維持11年不敗紀錄，核心關鍵是時間，時間永遠是投資人的好朋友，但多數人都沒耐心等。」清大校務基金操盤人林哲群一語道破校務基金連年獲利的關鍵。

林哲群解釋，校務基金與追求絕對報酬的基金不同，校務基金背負著教育經費的重任，在先天上已有限制條件，例如不能用期貨放空、也禁止購買反向ETF、不用贖回，因此，所有的防禦都必須建立在第一道的選股關卡。

「關鍵不在於押對方向，而是一套選股與風險管理機制。」林哲群表示，校務基金的篩選機制相對複雜，但只要抓住其中幾個重點，也足夠一般投資人所用了。

拆解清大校務基金篩選標的的條件並不花俏。第一關是「市值」，基金只挑選過去3年穩定維持在台股市值前100大的企業。這道關卡直接過濾掉體質脆弱、易受人為操縱的小型股，確保入選標的皆為具備長期競爭力與產業領導地位的「大象級」企業。

第二道關卡則是殖利率。林哲群將這百大龍頭依股利殖利率由高至低排列，僅挑選前60%標的。這項指標不僅是為了賺取穩定的現金流入，更是為了驗證企業的現金流真實性。在景氣反轉、市場情緒恐慌時，具備穩定配息能力的權值股，往往能發揮更強的股價支撐力，成為基金的「定海神針」。

最後則是「流動性」。林哲群要求標的的成交量必須位於市場前50名。對於動輒管理數10億元的校務基金而言，「進得去、出得來」是存活的底線。這三道濾網交織出的持股名單，雖然集中於台積電、鴻海、聯發科、國泰金、中信金、兆豐金、中華電、台灣大等大型權值股與穩定金融股、電信股，卻也因此具備了極強的結構韌性。

而除了基本面，林哲群更展現其計量財務的專業。他將夏普值（Sharpe Ratio）視為衡量報酬品質的最高準則，確保每一分風險都能換回對等的超額收益，避免陷入「賺了指數、賠了波動」的散戶陷阱。同時透過Beta值的嚴格控管，將整體投資組合對市場的敏感度壓低在1以下；例如當大盤崩跌20%時，清大基金的跌幅能控制在個位數，維持種「漲時跟上、跌時撐住」的逆勢抗壓。

林哲群的同事ST表示，林哲群常說不要為了創造績效而交易。在頻繁換股、追逐明牌的股海中，清大校務基金用一套保守卻極致科學的紀律，證明了資產配置與風險控管才是真正的鍊金術。



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