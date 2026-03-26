「清大奇蹟」1句話擊敗全球股災　 帳上最慘剩一成

▲林哲群25年的教職生涯，讓他將學術完美植入校務基金的操盤基因。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

清大校務基金連續11年繳出穩定正報酬，操盤人、同時也是計量財務金融系教授林哲群扮演關鍵角色。這位以教學嚴謹著稱的財金教授，將學術訓練轉化為制度化投資紀律，帶領基金穿越股災與疫情等市場風暴。從2015年中國股災到2020年新冠疫情，他在壓力中堅守策略、甚至逆勢加碼，展現對其制定的投資邏輯高度信任。對他而言，投資不在於預測市場，而是建立一套能長期運作的機制，並用紀律與耐心持續執行。

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美伊戰爭開打至今，國際股市、台股上演大幅震盪的行情，許多投資人心驚膽跳，到底該持有？還是離場觀望？清大校務基金操盤手、同時也是計量財務金融系教授林哲群直白的說：「危機才是檢視自己投資組合是否抗震的好時機。」

清大校務基金連續11年繳出正報酬，但其實十多年來基金穿越了數次股災，尤其是成立後8個月，就面臨極大考驗。2014年底基金正式進場，不到一年就撞上2015年中國股災，全球金融市場哀鴻遍野，基金帳上連續12個月出現負報酬。

當時校內雜音排山倒海，質疑教授操盤能力的聲浪不絕於耳。林哲群回憶，有一次在行政大樓的電梯裡遇到當時的校長賀陳弘，當賀陳弘離開電梯時卻轉身回頭問：「還有機會嗎？」林哲群則肯定的回了一句：「有，請放心。」

這句回答並非來自信心喊話或直覺，而是來自對制度的信任。林哲群以國際典範：哈佛大學校務基金為例強調，「真正能穿越景氣循環的並不是頻繁調整策略，而是對既有投資邏輯的長期堅持。」因為堅持，所以就算外界壓力爆棚，但林哲群還是選在市場低點加碼，「當時帳上只剩一成現金。」他苦笑說。直到2016下半年市場回穩，基金單年收益突破2,000萬元，報酬率達9.48%，這才讓質疑聲逐漸消失。

而真正讓這位身經百戰的教授感到「危機感」的是2020年新冠疫情。林哲群解釋，過往的金融危機如2008年海嘯或2015年股災，背後都有金融邏輯可循，市場震盪後終會回歸基本面，但疫情卻是未知的生物戰。

「有好幾個夜晚，我看著美股開盤即熔斷，世界安靜得可怕，不知道這場瘟疫何時才是盡頭。」在那樣的死寂中，林哲群選擇換位思考：危機能測試機制是否安全。他在校務會議上不斷強調「有資金就該加碼」，事後證明，這份在極端恐懼中的紀律，讓清大避開了拋售潮，更反手撈到反彈紅利。

同事Sylvia表示，林哲群總在決策過程中承擔起責任，並且對股票長期價值與短期波動有清楚認知，因此團隊才能維持長期而穩定的紀律。

場景拉到25年前，擁有美國財務管理博士學位的林哲群返台，清大成為他學術生涯的起點。憑藉在EMBA與MBA課程中，學生對其教學嚴謹的好口碑，當清華大學在2012年開始規畫校務基金投資制度時，校方第一時間便邀請他參與制度設計。

林哲群回憶，當時推動過程並不輕鬆，為了讓校內理解投資機制，他參與無數場校務會議，反覆解釋基金運作邏輯與風險控管。2014年基金正式進場時，他順勢成為操盤手；當年的校長賀陳弘還特地將基金第一張成交單存入校史館，象徵清華大學投資制度的起點。

有趣的是，這位在校內管理數10億元資金的操盤手，回到家後卻展現完全不同的一面。談到個人或家庭理財，他笑說：「家裡的投資，都是聽太太的。」原來太太在金融業工作，專業背景並不輸林哲群，平時在家也會與2個女兒偶爾討論市場變化，但林哲群大多選擇當聽眾。「我雖然教財金，但住在『女生宿舍』裡，支持最重要，少出意見，家庭比較和諧。」



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