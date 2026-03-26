市場評估美伊停火前景　國際油價回落

台積電漲20元至1865 台股漲330點收復33700

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以33575.6點開出，指數大漲136.49點，漲幅0.41％。隨後漲勢擴大，指數329.33點至33768.44點。

去年全球前九大貨櫃航商萬海獲利率第一 今年業界獲利增減難料

根據Alphaliner數據，去年全球前九大貨櫃船公司(龍頭地中海航運非上市公司)獲利年減57.36%，我國貨櫃三雄萬海航運(2615)獲利率23.7%排第一，長榮海運(2603)19.6%居次，陽明海運(2609)9.1%排第六。今年因為中東戰爭，市場變數很大，獲利是增是減業界都表示難料。

華電網看好今年營運 有望雙位數成長

系統服務整合廠華電網（6163）今年可望迎來韌性資通、AI基建的成長雙引擎，特別是公司實績具先行者優勢，去年取得110件政府標案，得標總金額近83億元，年成長幅度近五倍。展望今年，華電網正向看待各項營運發展，盼營運雙位數成長。

通過換股強化集團資源 元大投信成為元大金100％子公司

元大金（2885）與元大投信於今（25）日分別召開董事會決議通過股份轉換案，元大金目前持有元大投信74.71%股權，將1股元大投信股票換發元大金5.2583股，以取得元大投信剩餘流通在外之全部股權，將納為元大金100%持股之子公司，雙方董事會決議在今（2026）年6月12日股東常會上提請股東通過本股份轉換案，並於取得相關主管機關核准後訂定股份轉換基準日。

股后8450元進處置！史上最高價 檢測大廠也「抓去關」

證交所公布最新處置名單，股后穎崴（6515）25日收盤美股8450元，上漲260元或3.17%，自26日起至4月10日改列處置股，採分盤交易，每5分鐘人工撮合一次。 另外，櫃買中心也公布「抓去關」名單，檢測大廠閎康（3587）列入處置，自26日起10個交易日，採分盤交易，每5分鐘人工撮合一次。

主動式ETF新兵00996A今掛牌 首日狂漲6.1％

台股今（25）日演出史詩級大逆轉，受惠國際油價下跌緩和亞洲股市情緒，台股重返3萬3千點大關，兆豐台灣豐收（00996A）以10.42元作收，首日以6.1%漲幅，勇冠全台股ETF。

史上最高價「抓去關」 股后穎崴明起處置到4／10

證交所「抓去關」名單再度破紀錄！股后穎崴（6515）自明（26）日起至4月10日改列處置股，採分盤交易，每5分鐘人工撮合一次。

南亞科私募美日韓大咖搶進 法人：綁定4大策略

南亞科（2408）今（25）日傍晚公告最近一波私募案背後金主團，赫見Sandisk、Kioxia、Solidigm（Hynix)等美、日、韓系大廠，鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，這項投資案不能只看成採購，也不能只看成財務投資，大廠對南亞科已從買料供貨邏輯轉向「更深的供應控制力」，尋求綁定4大策略。

快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募 Sandisk、海力士入列

南亞科（2408）去（2025年）6月公告在睽違12年之後再行辦理私募案，當時市場即揣測引進重量級大咖參與認購，並聯手搶進AI熱潮帶來的龐大DRAM商機，今（25日）答案正式揭曉，私募分成三大包，而參與認購包括美廠的Sandisk、思科，日廠鎧俠、韓廠SK海力士子公司Solidigm名列其中，私募總金額高達787億元。

台股重返33K 外資終止連4賣回補363億元

美國、伊朗停戰露出曙光，今（25）日亞股全面反彈，台股開高走高，站回3萬3千點整數關卡，外資終結連續四天賣超，買超363.28億元，鴻海（2317）居外資買超第三個股，買超張數為9605張，記憶體華邦電（2344）、力積電（6770）則為外資調節第一、二名個股。