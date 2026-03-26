台積電漲20元至1865　台股漲330點收復33700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以33575.6點開出，指數大漲136.49點，漲幅0.41％。隨後漲勢擴大，指數329.33點至33768.44點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1850元，漲幅0.27％，隨後漲勢進一步擴大至上漲20元報1865元；鴻海（2317）上漲2.5元至202.5元；聯發科（2454）下跌10元至1610元；廣達（2382）上漲2元來到287元；長榮（2603）維持平盤至206元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲305.43點或0.66％，收在46429.49點；標準普爾500指數上漲35.53點或0.54％，收6591.9點；那斯達克指數上漲167.94點或0.77％，收在21929.83點；費城半導體指數上漲95.04點或1.21％，收7967.75點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46429.49
|▲305.43
|▲0.66%
|S&P500
|6591.9
|▲35.53
|▲0.54%
|NASDAQ
|21929.83
|▲167.94
|▲0.77%
|費城半導體指數
|7967.75
|▲95.04
|▲1.21%
資料來源：證交所
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